Un défenseur du Bénin admet qu'il n'y a aucune tactique contre Lionel Messi

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Un défenseur du Bénin admet qu'il n'y a aucune tactique contre Lionel Messi

Alors que le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, se prépare pour l'un de ses derniers matchs internationaux, ses prochains adversaires ont ouvertement admis qu'ils ne se creusaient pas la tête pour élaborer une tactique contre la légende du football. Selon Goal.com, le défenseur de l'équipe nationale du Bénin, Mohamed Tijani, a déclaré que l'équipe n'avait pas de plan spécifique pour arrêter l'attaquant argentin, l'objectif principal étant de profiter de ces moments grandioses. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette rencontre, qui se déroulera au stade Estadio Monumental de Buenos Aires, devrait être l'une des étapes d'adieu de la star mondiale du football sur la scène internationale. L'équipe nationale du Bénin, classée 89e au classement mondial, affrontera le géant actuel de l'Amérique du Sud. Dans un contexte où la différence de classe et de potentiel entre les deux équipes est évidente, les représentants africains préfèrent profiter de la fête du football plutôt que de craindre leur adversaire.

L'aveu des joueurs adverses

Dans une interview accordée au média argentin C5N, le défenseur central de 29 ans, Mohamed Tijani, a souligné qu'aucune instruction n'avait été donnée à l'équipe pour marquer Lionel Messi de près ou pour le neutraliser spécifiquement. Le joueur expérimenté, qui a précédemment défendu les couleurs du Rayo Vallecano, a déclaré ce qui suit concernant l'état d'esprit avant le coup d'envoi de l'arbitre : « Nous n'avons pas besoin de marquer Messi. Nous allons profiter de ce match. Nous n'avons pas de plan tactique pour défendre contre Messi, nous devons simplement prendre du plaisir, c'est tout ».

L'admiration et le respect au sein du camp béninois dépassent largement les limites de la simple compétition. Les membres de la délégation en visite considèrent l'attaquant argentin comme un joueur d'un niveau exceptionnel. Mohamed Tijani a poursuivi en disant : « Messi, tu es un dieu. Pour moi, c'est le meilleur au monde, comme je l'ai dit ». Cette description a été pleinement soutenue par le médecin de l'équipe nationale du Bénin, qui a également souligné qu'il était le meilleur joueur du monde.

Une période de changement sur la scène internationale

De tels matchs amicaux et de gala sont d'une grande importance pour les deux équipes. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni travaille à la préparation du prochain cycle de tournois majeurs et au renouvellement de l'effectif sans son chef d'orchestre habituel. De son côté, l'équipe nationale du Bénin profite d'une occasion idéale pour tester ses capacités face à une équipe de classe mondiale avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.

La fin de la carrière internationale de Lionel Messi est au centre de l'attention du monde du football. L'attaquant, qui poursuivra sa carrière à l'Inter Miami, fait ses derniers pas sous le maillot national. Les joueurs béninois, quant à eux, expriment leur joie d'avoir la chance de partager le terrain avec une légende vivante, quel que soit le résultat.

Lionel MessiBéninMohamed TijaniArgentineFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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