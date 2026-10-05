Le gardien du Bénin s'exprime sur le match d'adieu de Lionel Messi

Pour Lionel Messi, qui se prépare à disputer son dernier match à domicile avec l'équipe nationale d'Argentine, cette rencontre s'annonce riche en émotions. L'attaquant légendaire, auteur de 125 buts en 207 sélections avec l'Albiceleste, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Goal.com rapporte que le match amical entre l'Argentine et le Bénin aura lieu au célèbre Estadio Monumental de Buenos Aires. C'est ce que rapporte Goal.com .

À l'approche de ce choc historique, le monde du football se prépare à offrir un adieu digne de ce nom à Messi. Cependant, les représentants de l'équipe adverse ont clairement fait savoir qu'ils ne comptaient pas faciliter la tâche aux Argentins. Le gardien du Bénin, Marcel Dandjinou, a fait preuve d'un grand professionnalisme lors de la conférence de presse à Buenos Aires, soulignant fermement qu'aucune faveur ou cadeau ne serait accordé à Lionel Messi.

Un match historique et une approche professionnelle

Pour Dandjinou, ce match est radicalement différent des rencontres amicales habituelles et il le considère comme une opportunité unique dans une vie. Selon lui, l'équipe est venue pour montrer du respect à l'Argentine et surtout à Messi, mais ils ne doivent pas oublier qu'ils défendent également l'honneur de leur pays. Rappelant qu'il s'agit toujours d'un duel de 11 contre 11 sur le terrain, le gardien a ajouté que les visiteurs ne sont pas venus en Argentine en simples touristes.

L'une des questions majeures concernant ce match était de savoir si les visiteurs laisseraient Messi marquer facilement. À la question de savoir s'ils laisseraient la star argentine marquer si un penalty était sifflé en fin de match, Dandjinou a répondu fermement. Il a déclaré que sa mission principale était d'arrêter les tirs et qu'il essaierait d'arrêter le penalty même si c'était Messi qui le tirait.

Respect envers l'adversaire et la course aux maillots

Le gardien béninois a souligné que la grandeur de Lionel Messi signifie qu'il n'a besoin d'aucun cadeau. Si l'attaquant veut marquer, il devra faire tout son possible pour y parvenir par lui-même. Pour Dandjinou, le plus grand respect que l'on puisse témoigner à une légende est de l'affronter comme un adversaire sérieux et authentique jusqu'au coup de sifflet final.

Parallèlement, le portier béninois n'a pas caché son excitation à l'idée de fouler la même pelouse que celui qui est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, brillant avec le FC Barcelone et remportant la Coupe du Monde 2022 ainsi que des titres continentaux avec l'Argentine. Une compétition amusante est attendue au sein de l'équipe pour obtenir le maillot légendaire numéro dix à la fin du match.

Dandjinou a plaisanté en disant que tous ses coéquipiers voudraient le maillot de Messi à la fin du match. Il a ajouté que si un maillot n'est pas préparé pour chaque joueur, il sera difficile de gérer les demandes pour un seul exemplaire. Quoi qu'il en soit, ce match restera gravé dans l'histoire du football comme un événement inoubliable.