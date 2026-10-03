Le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe du Portugal provoque un scandale

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, est sous le coup de mesures disciplinaires strictes après avoir quitté le camp d'entraînement de manière conflictuelle et réagi à une publication sur les réseaux sociaux critiquant sévèrement ses coéquipiers. Selon Goal.com, la détérioration des relations entre le joueur et l'entraîneur Jorge Jesus menace sa carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le conflit a été déclenché par la mise sur le banc de Cristiano Ronaldo lors de la victoire 2-1 contre la Norvège. Par la suite, l'attaquant a quitté brusquement le camp d'entraînement et, selon les informations diffusées par le Daily Mail, a réagi activement à une vidéo Instagram de l'ancien joueur Felipe Melo, qui critiquait vivement les joueurs portugais.

Les critiques de Felipe Melo et la réaction de l'entraîneur

L'ancien milieu de terrain brésilien Felipe Melo a souligné dans sa déclaration que le respect accordé à Lionel Messi dans l'équipe d'Argentine diffère de celui au Portugal, affirmant que personne n'a atteint le niveau de Cristiano Ronaldo et que le meilleur joueur de l'histoire ne devrait pas partir dans de telles conditions. Malgré la victoire 4-2 contre le Danemark jeudi, cette crise reste le principal sujet de discussion.

Lors de la conférence de presse de samedi, l'entraîneur Jorge Jesus a abordé la situation : « Je ne peux pas éviter le sujet Cristiano Ronaldo. Cris est le symbole de l'équipe nationale du Portugal. Il faut bien comprendre cela. Il y aura suffisamment de temps pour en parler après le match », a déclaré l'entraîneur.

Causes du désaccord et risque de disqualification internationale

Le journaliste espagnol Edu Aguirre a révélé dans l'émission El Chiringuito que le conflit était dû à des promesses non tenues. Jorge Jesus s'était excusé en privé d'avoir fait échauffer Ronaldo pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu, promettant de reconnaître son erreur tactique publiquement. Cependant, l'entraîneur ne l'a pas fait lors de la conférence de presse, ce qui a conduit le joueur à se sentir trahi.

Selon le code disciplinaire, un joueur qui quitte l'équipe nationale sans motif valable peut être suspendu pour une période allant d'un mois à six mois. Cette situation a même attiré l'attention des milieux politiques du pays, le Premier ministre Luís Montenegro ayant dû intervenir face à cette crise nationale.

Actuellement, les fans et les experts attendent que Cristiano Ronaldo révèle en détail les raisons de son départ. Si des mesures disciplinaires sont appliquées, cela pourrait mettre fin à la carrière du célèbre attaquant avec le Portugal.