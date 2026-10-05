Record révèle tout : Le sélectionneur du Portugal explique le départ de Ronaldo

Les relations tendues entre le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, et le capitaine Cristiano Ronaldo ont atteint un nouveau stade. Dans une interview accordée au célèbre journal portugais Record le technicien expérimenté a fermement démenti toutes les rumeurs concernant des excuses envers l'attaquant vedette, affirmant assumer l'entière responsabilité des décisions prises au sein de l'équipe.

Auparavant, des rapports circulaient sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias suggérant que l'entraîneur devait s'excuser pour apaiser les tensions avec Ronaldo. Cependant, Jesus a maintenu une position de principe à ce sujet.

« Tout cela est faux : pourquoi et à qui devrais-je présenter des excuses ? »

En démentant les informations circulant dans la presse, Jorge Jesus a commenté le déroulement des événements comme suit :

« Je ne m'excuse auprès de personne ! Le problème principal à l'origine de toute cette affaire concernait la routine d'échauffement du joueur. En tant qu'entraîneur, j'assume l'entière responsabilité de cette décision et de l'incident survenu. Mais pourquoi devrais-je m'excuser ? Auprès de qui ? Pour quelle faute ? Tout ce qui est écrit sur mes excuses n'est que mensonge ! »

Risque de quitter le camp et fin de carrière

Rappelons que ce désaccord a éclaté avant le match à l'extérieur contre le Danemark (4-2) lors de la 3e journée de la Ligue des nations de l'UEFA :

Départ du camp : Malgré les déclarations du sélectionneur en conférence de presse affirmant qu'il n'y avait aucun problème dans l'équipe, Cristiano Ronaldo a quitté prématurément le camp de l'équipe nationale à Copenhague en signe de protestation ;

Rumeurs de fin de carrière : Les médias portugais ont rapporté qu'après cet incident, l'attaquant légendaire de 41 ans envisage sérieusement de mettre fin à sa carrière internationale.

Deux victoires sans Ronaldo et le plan de réconciliation en novembre

Malgré l'absence de Cristiano, les hommes de Jorge Jesus remplissent leur mission importante dans le tournoi : les Portugais ont d'abord battu le Danemark 4-2, puis lors de la 4e journée Erling Haaland et la Norvège 2-1, restant leaders du groupe avec un bilan parfait de 100 %.

Néanmoins, la Fédération portugaise de football et le staff technique n'ont pas l'intention de rompre définitivement avec leur capitaine légendaire :