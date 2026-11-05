Une grande ère s'achève : Cristiano Ronaldo fait ses adieux à l'équipe nationale du Portugal

L'une des plus grandes figures de l'histoire du football mondial Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé la fin de sa carrière avec l'équipe nationale du Portugal. Le 5 novembre 2026, la star du football a publié un message vidéo spécial sur ses réseaux sociaux officiels, annonçant la conclusion de ses 23 années de carrière glorieuse en sélection.

Cette décision inattendue et historique a secoué non seulement les supporters portugais, mais toute la communauté mondiale du football.

Raison du départ : entretien avec Jesus et la fédération

La décision de la star du football n'est pas le fruit du hasard :

Départ du rassemblement et entretien : Il a été révélé qu'après la conférence de presse du sélectionneur national Jorge Jesus et une discussion importante avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, Cristiano a quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale ;

Prise de décision : C'est après ces négociations et discussions que le joueur a pris la décision finale de mettre fin à sa carrière internationale et de laisser la place à la nouvelle génération.

Le plus grand recordman de l'histoire : 234 matchs et 146 buts

Sous le maillot national, Cristiano Ronaldo a établi des records absolus, non seulement pour son pays, mais à l'échelle mondiale :

Records mondiaux : Ronaldo a disputé un total de 234 rencontres sous le maillot du Portugal et a inscrit 146 buts dans les cages adverses — ce qui constitue un record mondial absolu et inégalé dans l'histoire des équipes nationales ;

23 ans de fidélité : Ses débuts en équipe nationale remontent à août 2003, et sa carrière a duré plus de 23 ans.

Victoires et trophées majeurs remportés

Sous le capitanat de Ronaldo, le Portugal a remporté ses premiers titres internationaux majeurs de son histoire :

Championnat d'Europe (Euro 2016) : Lors du championnat d'Europe disputé sur les terres françaises, l'équipe a décroché la médaille d'or pour la première fois de son histoire ;

Double vainqueur de la Ligue des Nations : De plus, il a soulevé le trophée lors des éditions 2019 et 2025 de la Ligue des Nations de l'UEFA, faisant de son équipe la meilleure du continent.

Avec le départ de Cristiano Ronaldo, toute une ère dorée du football portugais touche à sa fin, mais son nom et le grand héritage qu'il laisse sont gravés à jamais dans les pages de l'histoire.