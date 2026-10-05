Brian Riemer compare Rasmus Højlund à Erling Haaland

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Brian Riemer compare Rasmus Højlund à Erling Haaland

Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a salué l'importance de l'attaquant Rasmus Højlund en équipe nationale, le comparant à la star de Manchester City, Erling Haaland. Selon Goal.com, le joueur de 23 ans a inscrit le but décisif lors du match de Ligue des Nations contre le Pays de Galles, offrant une victoire cruciale à son équipe et confirmant son excellente forme actuelle. C'est ce que rapporte Goal.com.

Lors d'une rencontre intense à Cardiff, Rasmus Højlund a assuré la victoire du Danemark en transformant un penalty. Ce but est le troisième de l'attaquant sur ses quatre derniers matchs, un résultat qui le place au niveau des statistiques du super buteur norvégien Erling Haaland.

Le rôle de Højlund et l'éloge de l'entraîneur

Dans une interview accordée à TV2 Sport après le match, l'entraîneur Brian Riemer a félicité son joueur, soulignant son importance capitale pour l'équipe. Selon lui, si les Norvégiens peuvent privilégier leur joueur, pour le Danemark, Rasmus est une figure tout aussi essentielle qu'Haaland.

Les succès récents de Højlund ont impressionné non seulement l'entraîneur, mais aussi ses coéquipiers. Le défenseur Rasmus Nissen Kristensen a souligné dans une interview la progression physique et technique fulgurante de l'attaquant, le comparant à un véritable prédateur sur le terrain.

Bataille psychologique et travail sur les penaltys

Contre le Pays de Galles, le gardien Danny Ward a tenté de déstabiliser l'attaquant avant le penalty, mais Rasmus Højlund a gardé son sang-froid pour envoyer le ballon au fond des filets. Après le match, le joueur a admis s'être spécifiquement préparé à ces situations de haute pression à l'entraînement.

L'attaquant a souligné que répondre aux provocations et à la pression psychologique des gardiens par un but, avec un regard froid, fait partie intégrante du football. Il a ajouté qu'il n'a pas peur de prendre ses responsabilités sur penalty et qu'il travaille sans relâche sur cet aspect.

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Jahongir Tursunov
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