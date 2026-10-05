Classement mis à jour : qui sont les 10 footballeurs les plus chers de la Liga ?

La plateforme d'analyse la plus influente au monde pour évaluer la valeur marchande des joueurs, Transfermarkt a officiellement publié le classement mis à jour des stars évoluant en Liga espagnole. Selon la liste au 5 octobre, le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal conserve sa position de leader absolu en tant que l'un des joueurs les plus chers de la planète.

Le top 10 mis à jour démontre une domination totale des deux géants espagnols : le Real Madrid (5 joueurs) et le FC Barcelone (4 joueurs). Seul l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, parvient à s'immiscer dans ce duo.

Yamal au sommet, Mbappé et Bellingham en poursuite

Une concurrence intéressante et des indicateurs financiers notables sont observés aux premières places du classement :

Le phénomène Lamine Yamal : La valeur marchande de l'ailier de 19 ans, formé au FC Barcelone, est estimée à 220 millions d'euros renforçant son statut de joueur le plus cher non seulement de la Liga, mais du football mondial ;

Les superstars madrilènes : Le buteur français du Real, Kylian Mbappé est deuxième avec 200 millions d'euros, tandis que le milieu de terrain anglais Jude Bellingham complète le trio de tête avec 160 millions d'euros ;

La haute valeur de Pedri : Le milieu de terrain clé des Catalans, Pedri, occupe la quatrième place avec une valeur de 150 millions d'euros.

Changements brusques de prix : qui a augmenté, qui a baissé ?

Le rapport mis à jour note une dynamique significative dans la valeur de transfert de certains joueurs :

La plus forte progression (+30 M€) : La valeur marchande du jeune milieu défensif du Real Madrid, Yan Diomande, a bondi de 30 millions pour atteindre 120 millions d'euros ;

Ceux qui continuent de progresser (+10 M€) : Le milieu de terrain du FC Barcelone, Fermín López (110 M€), ainsi que le meneur de jeu turc du club merengue, Arda Güler (100 M€), ont réussi à augmenter leur valeur de 10 millions supplémentaires ;

Ceux dont la valeur a diminué (-10 M€) : L'ailier du Real, Vinícius Júnior (130 M€), et l'attaquant de l'Atlético, Julián Álvarez (110 M€), ont perdu 10 millions d'euros par rapport à leur évaluation précédente. Par ailleurs, le défenseur central catalan de 19 ans, Pau Cubarsí, maintient la barre des 100 millions d'euros.

Les 10 footballeurs les plus chers de la Liga (Transfermarkt, 5 octobre) :