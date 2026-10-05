Stars en déclin : quels joueurs de haut niveau ont vu leur valeur baisser en Liga ?

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Stars en déclin : quels joueurs de haut niveau ont vu leur valeur baisser en Liga ?

Le portail influent qui évalue la valeur marchande des joueurs dans le monde du football, Transfermarkt , a officiellement mis à jour les prix des transferts des représentants de la Liga espagnole. Dans le dernier rapport analytique présenté, il est frappant de constater que la valeur marchande d'un certain nombre de stars de grands clubs, habituées aux sommets, a chuté soudainement de 10 millions d'euros .

Parmi les leaders dont la valeur a diminué figurent des joueurs clés du FC Barcelone, du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid.

5 stars dont la valeur a baissé de 10 millions d'euros

Selon les indicateurs mis à jour, les joueurs ayant perdu le plus de valeur financière en Liga sont les suivants :

  • Frenkie de Jong (FC Barcelone) : 130 millions d'euros (-10 millions d'euros);

  • Alejandro Balde (FC Barcelone) : 40 millions d'euros (-10 millions d'euros);

  • Cristian Romero (Atlético de Madrid) : 25 millions d'euros (-10 millions d'euros);

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid) : 110 millions d'euros (-10 millions d'euros);

  • Vinícius Júnior (Real Madrid) : 130 millions d'euros (-10 millions d'euros).

Malgré la baisse, toujours dans l'élite

Bien qu'une baisse de la valeur marchande ait été observée, ces joueurs conservent leur statut d'actifs les plus précieux du championnat espagnol :

  • Duo à 130 millions : Frenkie de Jong et Vinícius Júnior restent parmi les joueurs les plus chers de la Liga avec une valeur de 130 millions d'euros chacun ;

  • La position de Julián Álvarez : L'attaquant argentin de l'Atlético, malgré une perte de 10 millions, reste le troisième joueur le plus cher de cette liste avec une valeur de 110 millions d'euros.

Selon les experts, la condition physique, les rotations et les résultats collectifs au cours de la saison pourraient influencer à nouveau la valeur marchande des joueurs lors des prochaines mises à jour.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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