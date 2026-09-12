«6 actions décisives en 3 matchs !» : Raphinha élu joueur du mois en Liga

Le nom du grand vainqueur du premier mois de la nouvelle saison de La Liga a été officiellement annoncé. L'attaquant du FC Barcelone, Raphinha, a été désigné joueur du mois d'août. Ce prix, confirmé par le site officiel de la Liga, est une juste reconnaissance de la forme fantastique affichée par la star brésilienne en ce début de saison. Endossant un véritable rôle de leader sur le terrain, l'ailier a été directement impliqué dans 6 buts en seulement trois rencontres, devenant un véritable cauchemar pour les défenseurs adverses. Alors, contre quelles équipes Raphinha a-t-il marqué, quel est son contrat et sa valeur actuelle sur le marché des transferts, et qui mène l'attaque du FC Barcelone cette saison ?

Résultat record en août : 5 buts et passes décisives en 3 matchs !

L'attaquant brésilien a enregistré les statistiques impressionnantes suivantes en Liga le mois dernier :

Sommet de l'efficacité : Raphinha a disputé 3 matchs en championnat d'Espagne en août, inscrivant 5 buts et délivrant 1 passe décisive ;

Héroïsme contre Elche : Le FC Barcelonea remporté une large victoire 5-0, match au cours duquel l'ailier a signé un doublé ;

Démantèlement de la défense du Rayo Vallecano : Lors d'un match intense remporté 5-2 par les Catalans, Raphinha a de nouveau inscrit un doublé, scellant le sort de la rencontre ;

Frappe décisive contre l'Athletic : Dans le choc complexe contre le solide Athletic Club de Bilbao (2-0), il a également réussi à inscrire son nom au tableau d'affichage.

Durée du contrat et valeur Transfermarkt : un actif à 70 millions d'euros

L'avenir et la valeur marchande de Raphinha au sein du géant catalan sont également très appréciés dans les cercles financiers :

Confiance jusqu'en 2028 : Le contrat actuel entre le joueur et le club court jusqu'à l'été 2028, les « Blaugranas » considérant leur star comme la pierre angulaire d'un projet à long terme ;

Valeur marchande de 70 millions d'euros : Selon les données du prestigieux portail Transfermarkt, la valeur marchande de Raphinha est actuellement de 70 millions d'euros ;

Statut de leader : Combinant vitesse, tir et sang-froid, l'attaquant a prouvé une fois de plus qu'il est devenu la principale arme offensive de l'équipe.

La contribution de Raphinha au début de saison éclatant des Catalans est incomparable. Sa constance à chaque match et ses efforts incessants sur le terrain ont propulsé les ambitions de titre du FC Barcelone sur la scène espagnole et européenne à un nouveau niveau.

Selon vous, Raphinha peut-il maintenir cette efficacité et cette forme élevée tout au long de la saison pour devenir le meilleur buteur de la Liga ? Le rôle de la star brésilienne dans l'attaque du FC Barcelone est-il actuellement plus important que celui des autres leaders ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette bonne nouvelle avec vos amis fans du FC Barcelone !