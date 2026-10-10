Les 10 footballeurs les plus chers au monde ont été révélés

·10·Sport
Les 10 footballeurs les plus chers au monde ont été révélés

Le portail « Transfermarkt », spécialisé dans l'évaluation de la valeur marchande des joueurs, a mis à jour son classement des footballeurs les plus chers au monde. Selon celui-ci, l'attaquant de « Manchester City» Erling Haaland et l'ailier du « FC Barcelone » Lamine Yamal partagent la première place. C'est ce qu'a rapporté Goal.

Dans la liste mise à jour, la valeur marchande des deux joueurs est estimée à 220 millions d'euros. L'attaquant du « Real Madrid » Kylian Mbappé occupe la troisième place avec 200 millions d'euros.

Le top 10 des footballeurs les plus chers du classement « Transfermarkt » :

  1. Lamine Yamal (« FC Barcelone ») — 220 millions d'euros ;

  2. Erling Haaland (« Manchester City») — 220 millions d'euros ;

  3. Kylian Mbappé (« Real Madrid ») — 200 millions d'euros ;

  4. Michael Olise (« Bayern Munich ») — 180 millions d'euros ;

  5. Jude Bellingham (« Real Madrid ») — 160 millions d'euros ;

  6. Pedri (« FC Barcelone ») — 150 millions d'euros ;

  7. João Neves (« Paris Saint-Germain ») — 140 millions d'euros ;

  8. Khvicha Kvaratskhelia (« Paris Saint-Germain ») — 140 millions d'euros ;

  9. Vitinha (« Paris Saint-Germain ») — 140 millions d'euros ;

  10. Vinícius Júnior (« Real Madrid ») — 130 millions d'euros.

Dans ce classement, les clubs du « Real Madrid » et du « Paris Saint-Germain » comptent chacun trois joueurs. Le « FC Barcelone » en compte deux, tandis que « Manchester City » et le « Bayern Munich » en ont un chacun dans le top 10.

L'un des changements notables de la liste est l'augmentation de la valeur marchande de Michael Olise. Le prix du joueur français a augmenté de 10 millions d'euros lors de la dernière mise à jour, atteignant 180 millions d'euros. En octobre 2025, sa valeur était de 130 millions d'euros.

L'attaquant brésilien du « Real Madrid » Vinícius Júnior a vu sa valeur marchande diminuer de 10 millions d'euros, pour atteindre 130 millions d'euros. Malgré cela, il reste parmi les dix footballeurs les plus chers au monde. La valeur du joueur avait atteint 200 millions d'euros en 2024.

Il est à noter que les montants indiqués par « Transfermarkt » représentent la valeur marchande estimée des joueurs. Il ne s'agit pas du montant exact payé lors des transferts entre clubs.

TransfermarktErling HaalandLamine YamalKylian MbappéFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Classement mis à jour : qui sont les 10 footballeurs les plus chers de la Liga ?Classement mis à jour : qui sont les 10 footballeurs les plus chers de la Liga ?5 octobre 18:41Abdukodir Husanov devient le joueur post-soviétique le plus cher de la Premier LeagueAbdukodir Husanov devient le joueur post-soviétique le plus cher de la Premier League8 octobre 07:11Les 10 talents de Premier League dont la valeur marchande a exploséLes 10 talents de Premier League dont la valeur marchande a explosé7 octobre 20:21Classement sensationnel de Transfermarkt : quel est le salaire de Cannavaro avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan ?Classement sensationnel de Transfermarkt : quel est le salaire de Cannavaro avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan ?6 octobre 13:28Stars en déclin : quels joueurs de haut niveau ont vu leur valeur baisser en Liga ?Stars en déclin : quels joueurs de haut niveau ont vu leur valeur baisser en Liga ?5 octobre 19:29Lamine Yamal : Mon jeune âge pourrait m'empêcher de remporter le Ballon d'OrLamine Yamal : Mon jeune âge pourrait m'empêcher de remporter le Ballon d'Or3 octobre 01:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City