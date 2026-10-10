Les 10 footballeurs les plus chers au monde ont été révélés

Le portail « Transfermarkt », spécialisé dans l'évaluation de la valeur marchande des joueurs, a mis à jour son classement des footballeurs les plus chers au monde. Selon celui-ci, l'attaquant de « Manchester City» Erling Haaland et l'ailier du « FC Barcelone » Lamine Yamal partagent la première place. C'est ce qu'a rapporté Goal.

Dans la liste mise à jour, la valeur marchande des deux joueurs est estimée à 220 millions d'euros. L'attaquant du « Real Madrid » Kylian Mbappé occupe la troisième place avec 200 millions d'euros.

Le top 10 des footballeurs les plus chers du classement « Transfermarkt » :

Lamine Yamal (« FC Barcelone ») — 220 millions d'euros ; Erling Haaland (« Manchester City») — 220 millions d'euros ; Kylian Mbappé (« Real Madrid ») — 200 millions d'euros ; Michael Olise (« Bayern Munich ») — 180 millions d'euros ; Jude Bellingham (« Real Madrid ») — 160 millions d'euros ; Pedri (« FC Barcelone ») — 150 millions d'euros ; João Neves (« Paris Saint-Germain ») — 140 millions d'euros ; Khvicha Kvaratskhelia (« Paris Saint-Germain ») — 140 millions d'euros ; Vitinha (« Paris Saint-Germain ») — 140 millions d'euros ; Vinícius Júnior (« Real Madrid ») — 130 millions d'euros.

Dans ce classement, les clubs du « Real Madrid » et du « Paris Saint-Germain » comptent chacun trois joueurs. Le « FC Barcelone » en compte deux, tandis que « Manchester City » et le « Bayern Munich » en ont un chacun dans le top 10.

L'un des changements notables de la liste est l'augmentation de la valeur marchande de Michael Olise. Le prix du joueur français a augmenté de 10 millions d'euros lors de la dernière mise à jour, atteignant 180 millions d'euros. En octobre 2025, sa valeur était de 130 millions d'euros.

L'attaquant brésilien du « Real Madrid » Vinícius Júnior a vu sa valeur marchande diminuer de 10 millions d'euros, pour atteindre 130 millions d'euros. Malgré cela, il reste parmi les dix footballeurs les plus chers au monde. La valeur du joueur avait atteint 200 millions d'euros en 2024.

Il est à noter que les montants indiqués par « Transfermarkt » représentent la valeur marchande estimée des joueurs. Il ne s'agit pas du montant exact payé lors des transferts entre clubs.