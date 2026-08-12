Lionel Messi affirme qu’il pourrait mettre fin à sa carrière après le décès de son père

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Lionel Messi affirme qu’il pourrait mettre fin à sa carrière après le décès de son père

La star de l’Inter Miami et de la sélection argentine, Lionel Messi, a commencé à réfléchir sérieusement à son avenir sportif après le décès de son père, Jorge Messi, et doute de pouvoir poursuivre sa carrière professionnelle. Selon Goal.com, la mort de son père, décédé à 68 ans, a donné lieu à une lettre d’adieu bouleversante qui a profondément ému le monde du football. l’information a été rapportée.

Jorge Messi, qui avait accompagné la carrière de son fils pendant des décennies, est décédé la semaine dernière. Le huituple Ballon d’Or a partagé sur les réseaux sociaux ses souvenirs avec son père, reconnaissant ouvertement qu’il ne pouvait pas imaginer jouer au football sans lui et qu’il avait perdu sa motivation.

Une lettre bouleversante dédiée à la mémoire de son père

Dans sa longue lettre ouverte, Lionel Messi a écrit : « Je ne sais pas quoi faire sans toi ni comment continuer. Je n’ai fait que jouer au football et je doute désormais de pouvoir continuer longtemps. » Il a rappelé être resté aux côtés de son père jusqu’à ses derniers jours et avoir attendu son message après chaque match.

Il s’est avéré que Lionel Messi avait joué lors de la dernière Coupe du monde malgré la dégradation de l’état de santé de son père. Son principal objectif était d’atteindre la finale afin de permettre à son père de voyager une nouvelle fois et d’assister au match, mais l’Argentine s’était inclinée 1-0 face à l’Espagne dans le match décisif.

La place de Jorge Messi dans l’histoire du football

Jorge Messi n’était pas seulement un père, mais aussi l’architecte principal de l’ascension de Lionel au rang de grand footballeur. C’est lui qui avait assuré le transfert de son fils au FC Barcelone et convaincu le club catalan de financer les coûteux traitements hormonaux du jeune Lionel. On sait que l’accord historique avait d’abord été signé sur une simple serviette en papier.

Décrivant son père non seulement comme un père, mais aussi comme un ami et un agent, Lionel Messi a souligné que ses conseils s’étaient toujours révélés justes. « Tu étais mon père, mon ami et mon représentant. Dans chaque situation, tu étais la personne que tu devais être et tu n’as jamais commis d’erreur », a écrit le footballeur dans sa lettre.

À présent, l’avenir du joueur sur les terrains est remis en question. Des millions de supporters et le monde du football suivent attentivement la manière dont Lionel Messi surmontera cette lourde perte et la décision qu’il prendra pour la suite de sa carrière sportive.

Lionel MessiJorge MessiInter MiamiArgentineFootball
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Jahongir Tursunov
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