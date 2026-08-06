Beşiktaş confirme travailler sur le transfert de Dušan Vlahović

Le président du club turc de Beşiktaş, Serdal Adalı, a officiellement confirmé que des négociations actives étaient menées avec l’attaquant serbe Dušan Vlahović afin de renforcer le secteur offensif de l’équipe. Selon le quotidien Fanatik, le joueur, devenu agent libre après son départ de la Juventus, figure actuellement parmi les options les plus attractives du marché des transferts, tandis que la concurrence pour sa signature s’intensifie. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Dans sa déclaration, le dirigeant a souligné que la campagne estivale de recrutement du club se poursuivait strictement conformément au plan établi en début de saison. Interrogé sur le dossier Vlahović, Adalı a reconnu : « Nous travaillons sur ce dossier et nous sommes en discussions. » Il a également précisé que Brahim Díaz ne figurait pas dans le plan de recrutement.

L’avenir de Manchester United et de Joshua Zirkzee

Malgré l’intérêt du grand club turc, Manchester United, pensionnaire de Premier League, est également candidat à la signature de l’attaquant. Les Red Devils cherchent à résoudre leurs problèmes offensifs et à statuer sur l’avenir de Joshua Zirkzee, qui n’a pas réussi à afficher une régularité suffisante au cours de la saison.

Selon la source, malgré son arrivée au club il y a seulement un an, l’attaquant néerlandais pourrait être transféré ou prêté à une autre équipe. Si Zirkzee retourne en Italie, notamment à la Juventus, Manchester United devra agir rapidement pour combler le vide en attaque, et Dušan Vlahović est considéré comme l’une des principales options du club anglais.

Mise au point sur le transfert de Mohamed Salah

Serdal Adalı a fermement rejeté les spéculations selon lesquelles le fait que Mohamed Salah , considéré comme l’un des principaux concurrents du club sur le marché des transferts, ait rejoint une autre équipe constituerait un échec pour Beşiktaş. Le président a indiqué que chaque décision avait été planifiée à l’avance et que le club n’avait laissé échapper aucun joueur.

« Cela ne figurait pas dans notre plan ni dans notre programme. Lorsque le moment sera venu, certaines choses deviendront plus claires et tout le monde comprendra alors pourquoi ce transfert n’a pas été réalisé. Il ne s’agit pas d’un joueur que nous n’avons pas réussi à recruter, mais d’un joueur que nous avons choisi de ne pas faire venir », a ajouté le dirigeant.