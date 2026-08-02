Joshua Zirkzee a accepté de rejoindre la Juventus

L'attaquant de Manchester United, Joshua Zirkzee, est proche de poursuivre sa carrière en Serie A italienne. Selon les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, le joueur néerlandais de 25 ans a donné son accord pour rejoindre la Juventus en prêt et a trouvé un terrain d'entente avec le club turinois. Ce transfert devrait constituer une nouvelle étape importante dans le processus de renouvellement de l'effectif de l'équipe dirigée par Michael Carrick. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

Actuellement, les opportunités pour Joshua Zirkzee d'obtenir une place de titulaire au sein de Manchester United restent limitées. Le joueur lui-même voit d'un bon œil l'idée de retourner dans le championnat où il avait brillé sous les couleurs de Bologne. Cependant, en raison de contraintes financières, le géant turinois est contraint de poser ses propres conditions pour réaliser ce transfert.

Le plan de prêt des Bianconeri et les conditions financières

En raison de difficultés économiques, les Bianconeri prévoient de recruter le joueur uniquement dans le cadre d'un accord temporaire. Selon la source, le scénario le plus idéal pour la Juventus est un contrat de prêt sans option d'achat obligatoire. Auparavant, une formule similaire avait été utilisée avec succès lors du transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone.

Parallèlement, Manchester United fait preuve d'activité sur le marché des transferts et a déjà enrôlé Andrey Santos et Youri Tielemans. Le club anglais cherche des moyens de se délester des joueurs superflus et d'améliorer sa ligne d'attaque. Profitant de l'intérêt de la Juventus, les Red Devils envisagent également une offre ambitieuse pour s'attacher les services de l'ailier turinois Francisco Conceição en échange de Zirkzee et de 30 millions d'euros supplémentaires.

Les options de Chelsea et autres alternatives

Bien que Joshua Zirkzee reste la cible principale des hommes de Luciano Spalletti, la direction du club est consciente que les négociations s'annoncent complexes. Par conséquent, le club italien a également préparé des solutions de repli. Si l'accord avec Manchester United venait à échouer, l'équipe pourrait se tourner vers des joueurs de l'effectif élargi de Chelsea à Londres.

Selon les informations, pour Spalletti qui cherche un attaquant athlétique pour renforcer sa ligne offensive suite au départ de Dušan Vlahović, les profils de Liam Delap et Emmanuel Emegha conviennent également. Ces deux attaquants font partie des candidats susceptibles d'être recrutés en prêt pour aider la Juventus dans la course au titre en championnat à la fin de la saison en cours.