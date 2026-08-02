Joshua Zirkzee a accepté de rejoindre la Juventus

·0·Sport
Joshua Zirkzee a accepté de rejoindre la Juventus

L'attaquant de Manchester United, Joshua Zirkzee, est proche de poursuivre sa carrière en Serie A italienne. Selon les informations rapportées par La Gazzetta dello Sport, le joueur néerlandais de 25 ans a donné son accord pour rejoindre la Juventus en prêt et a trouvé un terrain d'entente avec le club turinois. Ce transfert devrait constituer une nouvelle étape importante dans le processus de renouvellement de l'effectif de l'équipe dirigée par Michael Carrick. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

Actuellement, les opportunités pour Joshua Zirkzee d'obtenir une place de titulaire au sein de Manchester United restent limitées. Le joueur lui-même voit d'un bon œil l'idée de retourner dans le championnat où il avait brillé sous les couleurs de Bologne. Cependant, en raison de contraintes financières, le géant turinois est contraint de poser ses propres conditions pour réaliser ce transfert.

Le plan de prêt des Bianconeri et les conditions financières

En raison de difficultés économiques, les Bianconeri prévoient de recruter le joueur uniquement dans le cadre d'un accord temporaire. Selon la source, le scénario le plus idéal pour la Juventus est un contrat de prêt sans option d'achat obligatoire. Auparavant, une formule similaire avait été utilisée avec succès lors du transfert de Marcus Rashford au FC Barcelone.

Parallèlement, Manchester United fait preuve d'activité sur le marché des transferts et a déjà enrôlé Andrey Santos et Youri Tielemans. Le club anglais cherche des moyens de se délester des joueurs superflus et d'améliorer sa ligne d'attaque. Profitant de l'intérêt de la Juventus, les Red Devils envisagent également une offre ambitieuse pour s'attacher les services de l'ailier turinois Francisco Conceição en échange de Zirkzee et de 30 millions d'euros supplémentaires.

Les options de Chelsea et autres alternatives

Bien que Joshua Zirkzee reste la cible principale des hommes de Luciano Spalletti, la direction du club est consciente que les négociations s'annoncent complexes. Par conséquent, le club italien a également préparé des solutions de repli. Si l'accord avec Manchester United venait à échouer, l'équipe pourrait se tourner vers des joueurs de l'effectif élargi de Chelsea à Londres.

Selon les informations, pour Spalletti qui cherche un attaquant athlétique pour renforcer sa ligne offensive suite au départ de Dušan Vlahović, les profils de Liam Delap et Emmanuel Emegha conviennent également. Ces deux attaquants font partie des candidats susceptibles d'être recrutés en prêt pour aider la Juventus dans la course au titre en championnat à la fin de la saison en cours.

Joshua ZirkzeeJuventusManchester UnitedSerie ATransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Barça cible Azzedine Ounahi pour remplacer Frenkie de JongLe Barça cible Azzedine Ounahi pour remplacer Frenkie de JongAujourd'hui, 17:10Où Julián Álvarez souhaite-t-il poursuivre sa carrièreOù Julián Álvarez souhaite-t-il poursuivre sa carrièreAujourd'hui, 16:58La raison pour laquelle Mateus Fernandes a refusé Manchester United révéléeLa raison pour laquelle Mateus Fernandes a refusé Manchester United révéléeAujourd'hui, 16:55La Juventus renonce au transfert d'Emiliano MartínezLa Juventus renonce au transfert d'Emiliano MartínezAujourd'hui, 16:18Chelsea entre dans la course pour le défenseur de l'AtalantaChelsea entre dans la course pour le défenseur de l'AtalantaAujourd'hui, 16:10Kevin De Bruyne pourrait rejoindre GalatasarayKevin De Bruyne pourrait rejoindre GalatasarayAujourd'hui, 15:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché