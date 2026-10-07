L'Arabie saoudite bat les Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe

L'une des compétitions les plus prestigieuses de la région arabe — la Coupe du Golfe a atteint son apogée. Lors de la finale pour les médailles d'or du tournoi, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont affrontés. Dans un match intense, les Saoudiens se sont imposés 2-0, soulevant ainsi le trophée.

Le sort du match a été pratiquement scellé dès le premier quart d'heure. Profitant des espaces dans la défense adverse, les Saoudiens ont marqué deux buts rapides et ont contrôlé le jeu jusqu'au coup de sifflet final.

Blitzkrieg de 3 minutes : Comment les buts ont été marqués ?

Très actifs dès le coup d'envoi, l'Arabie saoudite a pris l'avantage grâce à un rythme effréné :

Premier but d'Al Hammami (11e minute) : À la 11e minute, Al Hammami a conclu une attaque dangereuse par une frappe précise pour ouvrir le score (1-0) ;

Second but d'Al Buraykan (14e minute) : Trois minutes plus tard, à la 14e minute, après une passe décisive de Nasser Al-Dawsari, l'attaquant Firas Al Buraykan a logé le ballon dans le filet pour porter le score à 2-0 ;

La faiblesse des EAU : Sous le choc dès le début, les joueurs des EAU n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets gardés par Mohammed Al-Owais, malgré leurs tentatives pour revenir au score.

Feuille de match et compositions :

Coupe du Golfe. Finale

Arabie saoudite – EAU 2-0

Buts : Al Hammami (11e), Al Buraykan (14e).

Compositions :

Arabie saoudite : Mohammed Al-Owais, Al Tambakti (Al Salim, 90e), Al Amri, Al Harbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80e), Al Haybari, Nasser Al-Dawsari, Al Hammami (Takri, 90e), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80e).

EAU : Khalid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46e), Amaral, Koulibaly, Fayez, Oliveira (Akonnor, 46e), Nicolás Giménez (Peira, 64e), Bala, Camara (Sultan Adil, 59e).

Victoire tactique et défense solide

En seconde période, malgré les quatre changements effectués par l'entraîneur des EAU pour renforcer l'attaque, la défense saoudienne et le milieu de terrain mené par Mohamed Kanno n'ont laissé aucune chance à l'adversaire.

Grâce à cette victoire convaincante, l'équipe nationale d'Arabie saoudite confirme sa domination régionale et offre un nouveau trophée tant attendu à ses supporters.