Messi termine sa carrière internationale sur un but

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Messi termine sa carrière internationale sur un but

Lionel Messi avec l'Argentine a disputé son dernier match avec l'équipe nationale. Lors du match amical qui s'est déroulé le 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires, l'Argentine a battu le Bénin 3-0. Messi a marqué sur penalty à la 71e minute, concluant ses adieux à la sélection par un but.

Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 48e minute par Nicolás Otamendi, sur une passe décisive de Messi. À la 61e minute, Nico Paz a marqué le deuxième but pour l'Argentine. À la 71e minute, Messi a transformé un penalty pour porter le score à 3-0.

Selon les statistiques du match, l'Argentine a tiré 22 fois au but, dont 13 cadrés. Pour le Bénin, ces chiffres étaient respectivement de 7 et 2. L'Argentine a également dominé la possession de balle avec 65 % contre 35 %.

L'Argentine a commis 13 fautes, tandis que les joueurs du Bénin en ont commis 12. Chaque équipe a reçu un carton jaune. L'Argentine a dominé les corners sur le score de 8-2.

Ainsi, le joueur de 39 ans Messi avec l'Argentine a disputé son dernier match en équipe nationale. La FIFA avait précédemment confirmé que le match contre le Bénin serait sa dernière apparition sous le maillot national.

Lionel MessiArgentineNicolás OtamendiFootballMatch amical
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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