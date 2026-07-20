Conflit entre Otamendi et Rodri : le défenseur argentin accuse ses adversaires

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Conflit entre Otamendi et Rodri : le défenseur argentin accuse ses adversaires

Après la défaite en finale de la Coupe du monde à New York, une vive altercation a éclaté entre le défenseur argentin Nicolas Otamendi et le milieu de terrain espagnol Rodri. Sous le coup de l'émotion, Otamendi a accusé son ancien coéquipier d'avoir fait pression sur les arbitres pour influencer le résultat. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La tentative de l'Argentine de défendre son titre s'est soldée par une défaite 1-0 face à l'Espagne. Les hommes de Lionel Scaloni ont manqué d'efficacité offensive, ne cadrant aucun tir durant le temps réglementaire. L'expulsion d'Enzo Fernandez à la 93e minute a encore compliqué la tâche des champions en titre.

Tensions sur le terrain et accusations inattendues

Au coup de sifflet final, une vive explication a eu lieu entre Otamendi et Rodri, son ancien coéquipier à Manchester City. Le défenseur argentin a affirmé que les représentants de l'équipe adverse avaient systématiquement fait pression sur les arbitres avant le match. Otamendi estime que les plaintes formulées par Rodri et Aymeric Laporte ont directement influencé les décisions arbitrales.

« Vous avez passé toute la semaine à pleurer au sujet des arbitres. Toi et Laporte, vous avez fait la même chose. Ce n'est pas correct, mon ami, vous n'avez pas arrêté de vous plaindre auprès des arbitres », a crié Otamendi face à Rodri, selon Goal.com.

La source du conflit : les déclarations de Laporte

Ce conflit trouve son origine dans une interview accordée par Aymeric Laporte au journal Marca avant la finale. Le défenseur espagnol avait ouvertement critiqué le style de jeu agressif de l'Argentine, déplorant que les fautes ne soient pas sanctionnées par les arbitres. Laporte avait souligné que le comportement brutal des adversaires allait à l'encontre de l'esprit du football.

« Certaines situations observées depuis le début du tournoi nous ont surpris. Surtout face à une équipe comme l'Argentine, beaucoup de fautes restent impunies. Cela perturbe le rythme du jeu et énerve les joueurs. Le rôle des arbitres est de contrôler ces situations », avait déclaré Laporte.

Cette défaite est douloureuse pour l'Argentine, qui visait à maintenir son hégémonie sur le football mondial. Cependant, la discipline tactique de l'Espagne et sa supériorité en fin de match ont fait la différence. La colère d'Otamendi reflète non seulement l'amertume de la défaite, mais aussi sa conviction que la pression psychologique exercée par l'adversaire a porté ses fruits.

ArgentineEspagneNicolas OtamendiRodriFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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