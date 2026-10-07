Les joueurs du Bénin offrent des cadeaux insolites à Lionel Messi lors de son match d'adieu

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Les joueurs du Bénin offrent des cadeaux insolites à Lionel Messi lors de son match d'adieu

Le célèbre stade Monumental de Buenos Aires a été le théâtre de l'une des soirées les plus émouvantes de l'histoire du football mondial. Le capitaine de 39 ans, Lionel Messia disputé son dernier match d'adieu avec l'équipe nationale d'Argentine, marquant les esprits non seulement par une victoire éclatante sur le terrain, mais aussi par le profond respect témoigné par les joueurs de l'équipe adverse, le Bénin.

Les visiteurs venus du continent africain ont transformé le moment des adieux du capitaine légendaire en une véritable fête, en offrant des cadeaux insolites lors de la cérémonie d'avant-match.

Plus qu'un fanion : qu'ont offert les Béninois à Messi ?

Habituellement, avant le coup d'envoi, les capitaines des deux équipes échangent des fanions symboliques. Cependant, le leader de l'équipe du Bénin, Sessi D'Almeyda a complètement modifié le protocole cette fois-ci :

  • Statuette symbolique du Bénin : Messi a reçu une statuette commémorative spéciale représentant la culture nationale et l'art ancien de ce pays africain ;

  • Rose d'hommage et sweat-shirt spécial : Le capitaine s'est vu offrir une rose fraîche ainsi qu'un sweat-shirt exclusif portant le logo officiel de l'équipe nationale du Bénin ;

  • Lettre de félicitations au nom de la délégation : La délégation des visiteurs a remis solennellement une lettre officielle exprimant sa gratitude à la star argentine pour sa contribution inégalée au développement du football.

3-0 au Monumental : Un but, deux passes décisives et des adieux parfaits

Lors de la rencontre, l'Argentine a offert une victoire digne de son capitaine :

  • Ouverture du score et suite : Le défenseur Nicolás Otamendi et le jeune talent Nicolás Paz ont marqué pour les hôtes ;

  • Le récital de Messi : Le héros de la soirée, Lionel Messi, a transformé un penalty avec sang-froid et a délivré deux passes décisives sur les autres buts de ses coéquipiers ;

  • Score final : Le match s'est terminé sur une victoire convaincante de l'Argentine 3-0.

La fin d'une légende de 208 matchs : L'histoire en chiffres

Avec ce match, Lionel Messi a officiellement scellé les statistiques les plus impressionnantes de l'histoire de l'équipe nationale d'Argentine :

  • 208 matchs officiels et amicaux ;

  • 126 buts ;

  • 70 passes décisives.

Ainsi, ce voyage extraordinaire de 21 ans, entamé en 2005, s'est officiellement conclu sous les applaudissements des adversaires, l'émotion des tribunes et une nouvelle victoire.

Lionel MessiÉquipe d'ArgentineÉquipe du BéninStade MonumentalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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