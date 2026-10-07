Lionel Messi devient docteur honoris causa de l'Université de Buenos Aires

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Lionel Messi devient docteur honoris causa de l'Université de Buenos Aires

Champion du monde avec l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Buenos Aires (UBA). C'est ce qu'a annoncé le site officiel de l'université.

Ce titre a été remis à Messi le 6 octobre lors d'une cérémonie organisée au siège de l'Association du football argentin, à Ezeiza, près de Buenos Aires. Messi a reçu la médaille et le diplôme des mains du recteur de l'université, Ricardo Gelpi, et du vice-recteur, Emiliano Yacobitti.

La décision d'attribuer ce titre a été approuvée à l'unanimité par le Conseil supérieur de l'Université de Buenos Aires. L'université a souligné les exploits sportifs de Messi, son parcours avec l'équipe nationale argentine et sa manière de représenter dignement le pays sur la scène internationale.

Dans un communiqué, l'UBA a qualifié la carrière du joueur d'exemple d'« excellence, de persévérance, d'humilité et de principes éthiques ».

Lionel Messi tient l'insigne de l'UBA dans ses mains.

La direction de l'université a également souligné que la carrière de Messi ne se limite pas au football. Ses activités caritatives et ses efforts pour améliorer l'accès des enfants et des jeunes à la santé, à l'éducation et au sport ont également été salués.

En recevant cette distinction, Messi a déclaré que cette reconnaissance était pour lui une immense fierté.

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