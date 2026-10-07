Manchester City pourrait-il être exclu du Championship après avoir contesté la décision de la commission indépendante ?

Considéré comme le club le plus puissant du football anglais et mondial, Manchester Cityse trouve à un tournant dangereux de son histoire moderne. Reconnu coupable de nombreuses infractions financières par une commission indépendante, les « Citizens » ont fermement contesté ce verdict et ont déposé un appel officiel. Selon les informations diffusées par le média influent The Touchline si l'appel du club n'est pas entendu, les sanctions les plus sévères jamais vues dans l'histoire du football pourraient être appliquées au géant mancunien.

Le plus terrifiant est que la sanction ne se limiterait pas à une exclusion de la Premier League (EPL) — l'existence même du club au sein du système du football anglais est remise en question.

Risque d'exclusion totale : le Championship pourrait également refuser le club

Parmi les sanctions envisagées, le scénario le plus strict est sérieusement soutenu par les autorités du football anglais :

Expulsion de la pyramide du football : En règle générale, un club exclu de l'élite est relégué dans les divisions inférieures. Cependant, dans le cas de City, l'option d'une interdiction totale de participer aux compétitions de l' English Football League (EFL) est également à l'étude ;

Fermeture du système des ligues : L'EFL comprend les deuxième, troisième et quatrième niveaux du système professionnel du pays — Championship, League 1 et League 2 Si cette interdiction entrait en vigueur, le club ne serait même pas admis dans le système du Championship et perdrait de facto son statut de club professionnel.

Sanctions contre les propriétaires : interdiction de gestion possible

La nouvelle phase des enquêtes financières vise également la responsabilité personnelle des propriétaires du club :

Retrait du droit de gestion : La possibilité d'imposer un veto à vie ou à long terme sur la gestion et la participation aux activités de «Manchester City» par les propriétaires du club (la direction du City Football Group) est en discussion au sein de la Ligue et parmi les experts indépendants ;

Crise internationale : Cette décision pourrait porter un coup irréparable aux actionnaires et aux flux financiers du club, et entraîner le départ massif des stars de l'équipe et du staff technique.

Dénégation ferme et dernier espoir — l'appel

La direction de Manchester City continue de rejeter systématiquement toutes les accusations. Les avocats du club considèrent les conclusions de la commission indépendante comme infondées et ont mobilisé tous les moyens juridiques pour obtenir l'acquittement total de l'équipe.

La procédure d'appel actuellement en cours devient une bataille décisive qui déterminera non seulement l'avenir de Manchester City mais aussi la politique financière et les critères d'équité de toute la Premier League anglaise.