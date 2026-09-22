«Ordre officiel» : Le combat pour le titre entre Bektemir Melikuziev et Jaime Munguía est officiellement confirmé

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«Ordre officiel» : Le combat pour le titre entre Bektemir Melikuziev et Jaime Munguía est officiellement confirmé

Une nouvelle page dorée est sur le point de s'écrire dans l'histoire de la boxe professionnelle ouzbèke : la World Boxing Association (WBA), l'une des organisations de boxe les plus prestigieuses au monde, a pris une décision ferme concernant l'organisation d'un combat officiel pour le titre dans la catégorie des super-moyens. Le comité des championnats de l'organisation a officiellement ordonné la tenue d'un combat pour la défense du titre entre le champion du monde WBA en titre, la star mexicaine Jaime Munguía, et le challenger obligatoire numéro 1 de la catégorie, Bektemir « Bek Bulli » Melikuziev.

Conformément au règlement de la WBA, les équipes des deux boxeurs disposent d'une période de négociation de 30 jours, jusqu'au 21 octobre, pour convenir de toutes les conditions organisationnelles et financières. Pour Munguía, qui a remporté le titre en mai 2026 à la célèbre « T-Mobile Arena » de Las Vegas, le délai de défense obligatoire est déjà expiré, et il est contraint de monter sur le ring contre Melikuziev, leader du classement, pour conserver sa ceinture. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais impartis, ce combat majeur sera soumis à un appel d'offres (purse bid).

Alors, Bektemir Melikuziev en mettant KO l'un des représentants les plus dangereux de l'école de boxe mexicaine, pourra-t-il ramener la ceinture de champion du monde absolu en Ouzbékistan, Munguía tentera-t-il d'éviter le « cœur de lion ouzbek », et le combat aura-t-il lieu à Las Vegas ou dans une autre mégapole ?

« Deadline de 30 jours, ordre de la WBA et revanche de Las Vegas » : Les 5 points clés du combat pour le titre

Les faits les plus importants sur la décision de la WBA et le futur super-combat historique :

  • Ordre officiel de la WBA : L'organisation a donné des instructions officielles pour le choc entre le champion Jaime Munguía et le challenger obligatoire Bektemir Melikuziev ;

  • Délai de 30 jours jusqu'au 21 octobre : Les promoteurs des boxeurs doivent parvenir à un accord dans les 30 jours pour convenir de la date et du lieu du combat ;

  • Munguía ne peut pas s'échapper : Selon les règles C.10 et C.12 de la WBA, le champion doit effectuer sa défense obligatoire contre le challenger n°1 Melikuziev, sous peine d'être déchu de son titre ;

  • Risque d'appel d'offres : Si les parties ne parviennent pas à un accord avant le 21 octobre, le droit d'organiser le combat sera attribué via une vente aux enchères publique au promoteur ayant fait l'offre la plus élevée ;

  • Confrontation entre deux puncheurs : Le combat entre le phénomène mexicain aux 46 victoires et le représentant de l'Ouzbékistan, qui écrase ses adversaires sur le ring professionnel, est attendu comme le choc le plus brûlant de l'année.

Bektemir Melikuziev vs Jaime Munguía : Comparaison statistique avant le combat pour le titre

Indicateurs des géants des super-moyens sur le ring professionnel :

Indicateurs et paramètres

Jaime Munguía (Champion du monde en titre)

Bektemir Melikuziev (Challenger obligatoire officiel)

Nationalité

Mexique

Ouzbékistan

Âge

29 ans

30 ans

Nombre de combats

48 combats

18 combats

Taux de victoire

46 victoires (dont la plupart par KO)

17 victoires (plus de 10 KO)

Nombre de défaites

2 défaites

1 défaite (revanche prise)

Statut actuel

Champion du monde WBA (Las Vegas, mai 2026)

N°1 incontesté du classement WBA

Date limite des négociations

Jusqu'au 21 octobre 2026 (délai de 30 jours)

Jusqu'au 21 octobre 2026 (délai de 30 jours)

Expertise en boxe professionnelle : Pourquoi ce combat est-il le plus grand test de la carrière de Bektemir Melikuziev ?

Conclusions analytiques des commentateurs et insiders internationaux de la boxe :

  • Coup « gaucher » et pression physique : Bektemir Melikuziev possède un coup de poing gauche puissant et agressif (body-punch) qui enferme l'adversaire dans le coin ; comme Munguía aime les combats ouverts traditionnels, cela crée une opportunité idéale pour Bektemir de détruire le corps de son adversaire ;

  • L'expérience lourde de Munguía : Le maître mexicain des gants de cuir a participé à 48 combats et a été testé lors de duels de 12 rounds contre les plus grandes stars mondiales comme Saul « Canelo » Alvarez ; son endurance et sa capacité à maintenir le rythme du combat exigent une intelligence tactique supérieure de la part de Bektemir ;

  • Politique des promoteurs : Golden Boy et les promoteurs mexicains essaient généralement de protéger leurs champions, mais la pression ferme de la WBA et le statut de challenger obligatoire de Melikuziev assurent l'inévitabilité de cette confrontation ;

  • Le nouveau sommet de la boxe ouzbèke : Après Israil Madrimov, Murodjon Akhmadaliev et nos autres stars, l'arrivée de la ceinture de champion des super-moyens dans notre pays propulsera notre boxe professionnelle au niveau de l'élite mondiale.

Cet ordre officiel de la WBA marque le début du combat décisif tant attendu depuis des années par Bektemir Melikuziev sur la route vers le titre mondial.

Selon vous, Bektemir Melikuziev pourra-t-il mettre KO la star mexicaine Jaime Munguía, aux 46 victoires, ou le combat durera-t-il les 12 rounds complets ? Où aimeriez-vous que ce choc soit organisé — à Las Vegas ou à Tachkent ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse brûlante sur cet événement historique de la boxe ouzbèke avec tous les passionnés du noble art !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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