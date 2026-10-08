Pourquoi Gary Lineker a-t-il comparé la situation de Ronaldo à celle de Messi ?

Le conflit inattendu survenu au sein de l'équipe nationale du Portugal et son capitaine Cristiano Ronaldo et son départ du camp d'entraînement continuent de susciter des débats passionnés dans le monde du football. Le départ de l'attaquant légendaire de 41 ans, suite à un désaccord avec l'entraîneur Jorge Jesus, a été accueilli avec inquiétude par de nombreux experts renommés.

L'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre et expert reconnu Gary Lineker a exprimé son point de vue sur cette situation, soulignant que Cristiano Ronaldo mérite de terminer sa carrière non pas dans une telle atmosphère, mais avec les honneurs, tout comme son rival de toujours, Lionel Messi l'a fait.

Désaccord avec l'entraîneur : pourquoi Ronaldo a-t-il quitté l'équipe ?

La tension au sein de la sélection portugaise a stupéfié toute la communauté du football :

Conflit interne : Un désaccord ouvert sur l'approche tactique et la composition de l'équipe est apparu entre l'attaquant de 41 ans et le sélectionneur Jorge Jesus ;

Décision radicale : Suite à ce conflit, Ronaldo a quitté le rassemblement prématurément et a quitté la base de l'équipe nationale ;

Les derniers pas d'une légende : La carrière internationale de ce grand joueur risque de rester marquée par ces polémiques et malentendus.

« Dans cinq ou dix ans, ce sera oublié » : l'aveu sincère de Lineker

Sky Sports News Dans une interview accordée à la chaîne, Gary Lineker n'a pas caché son regret de voir la star partir de cette manière :

La valeur de la grandeur : « C'est un peu triste, car il a été un joueur vraiment incroyable et inégalé. Finalement, dans cinq ou dix ans, personne ne se souviendra de ce conflit. Nous nous souviendrons seulement à quel point il était un grand joueur », a déclaré Lineker ;

La nécessité d'une fin digne : L'expert anglais a souligné que les deux plus grands représentants de leur époque devraient quitter le terrain avec un immense respect, loin de toute controverse.

Les adieux impeccables de Messi : un exemple à suivre

En analysant la situation de Ronaldo, Lineker a cité en exemple Lionel Messi, qui a récemment mis fin à sa carrière internationale :

Un parcours couronné de triomphe : Messi a disputé son dernier match sous le maillot de l'Argentine le 7 octobre contre le Bénin ;

Un match digne d'un jubilé : Lors de la victoire 3-0 de l'Argentine, Messi a marqué un but et délivré deux passes décisives, faisant ses adieux à l'équipe nationale sous les acclamations du public ;

Un hommage mérité : « Si l'on regarde les adieux de Messi avec l'Argentine, c'était extrêmement beau et émouvant. Je pense que Cristiano mérite des adieux tout aussi magnifiques », a affirmé Gary Lineker.

Alors que l'un des deux génies qui ont marqué une ère du football moderne a fait ses adieux au terrain de manière festive, le fait que l'autre soit pris dans des conflits internes suscite déception et tristesse chez de nombreux fans. Le sort de Cristiano en équipe nationale reste incertain.