Soutenu par des millions, mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo restent silencieux face à son post polémique

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo et le conflit ouvert avec l'entraîneur Jorge Jesus ont rendu l'atmosphère au sein de l'équipe encore plus tendue. Alors que le départ fracassant de l'attaquant de 41 ans du camp d'entraînement et sa déclaration sur les réseaux sociaux sont soutenus par des millions de personnes à travers le monde, les membres de l'équipe portugaise ont préféré garder un silence total.

Le prestigieux journal sportif portugais A Bola a souligné que cet aspect montre une rupture dans les relations entre l'ancien capitaine et ses coéquipiers dans le vestiaire.

Silence total : « Pas un seul like ou commentaire »

L'enquête et l'analyse du journal ont révélé une scène inattendue dans le vestiaire :

Réaction froide des coéquipiers : Aucun des joueurs de l'équipe nationale portugaise n'a liké ou commenté le post de Ronaldo expliquant les raisons de son départ de l'équipe nationale ;

Prendre parti pour l'entraîneur : Les analystes expliquent cette attitude neutre et prudente des joueurs par le désir de ne pas s'opposer aux décisions de l'entraîneur Jorge Jesus et de ne pas mettre en péril leur place dans l'équipe ;

Risque d'isolement : Cristiano, leader incontesté de l'équipe pendant de nombreuses années, s'est retrouvé seul au sein du groupe dans les moments les plus difficiles.

Chronique du conflit : le match du 27 septembre et les promesses rompues

Les véritables raisons du conflit entre Cristiano et l'entraîneur se sont développées comme suit :

Match contre la Norvège : Le 27 septembre, lors du match contre la Norvège, Jorge Jesus a décidé de ne pas faire jouer l'attaquant de 41 ans ;

Départ du camp : Furieux de cette décision, Ronaldo a immédiatement quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale de son propre chef ;

« Promesses rompues » : Peu après, Cristiano a fait une déclaration officielle accusant Jesus d'avoir rompu les accords mutuels. Le joueur affirme que l'entraîneur a tenu des propos totalement différents en public par rapport à ce qui avait été convenu lors d'une discussion en tête-à-tête.

Record de fans : L'audience mondiale soutient la légende

Bien que ses coéquipiers aient choisi de rester silencieux, les fans du monde entier n'ont pas laissé Cristiano seul :

Explosion sur Instagram : Le post publié sur la page de Ronaldo a rapidement accumulé plus de 18 millions de likes et plus de 62 000 commentaires ; collectés ;

Activité sur Facebook : Sur la plateforme Facebook, cette déclaration a également suscité plus de 1,5 million de réactions et près de 62 000 commentaires ; laissés ;

Division des fans : Dans des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, une partie condamne l'entraîneur pour ne pas avoir respecté les grands services de Cristiano, tandis que l'autre rappelle que la discipline d'équipe doit primer sur le statut de toute star.

Devenu l'icône du football portugais, les derniers pas probables de Cristiano Ronaldo sous le maillot national, marqués par une telle froideur et une telle controverse, sont observés avec un profond regret par les experts et les fans.