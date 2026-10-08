Le sélectionneur du Bénin exprime son mécontentement après le match d'adieu de Messi

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Le sélectionneur du Bénin exprime son mécontentement après le match d'adieu de Messi

Le dernier match d'adieu de Lionel Messi sous le maillot de l'équipe nationale a été une véritable fête sur le terrain, mais une tension inattendue a éclaté dans les couloirs des vestiaires après la rencontre. Gernot Rohr, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, qui affrontait l'Argentine, a exprimé sa profonde déception face à l'attitude de l'adversaire et à la sévérité excessive du service de sécurité.

Les joueurs africains espéraient échanger leurs maillots avec les stars mondiales, notamment Messi, et prendre des photos souvenirs, mais leurs espoirs ont été totalement anéantis.

« Même pas autorisés dans le couloir » : Restrictions sous le stade

Le sélectionneur du Bénin a dénoncé la situation survenue après le coup de sifflet final :

  • Barrière stricte : Après le match, le personnel de sécurité du stade a empêché les membres de l'équipe du Bénin d'approcher le secteur où se trouvait le vestiaire argentin ;

  • Maillots non échangés : « Nous voulions vraiment récupérer nos maillots et les échanger avec l'adversaire. Nos joueurs ont attendu avec espoir, nous avons essayé de négocier, mais tous nos efforts ont été vains », a déploré Gernot Rohr ;

  • Impossibilité de prendre des photos : Même lors de ce jour historique, Lionel Messi n'a pas été autorisé à prendre une seule photo souvenir.

Une demi-heure d'attente avec Lionel Scaloni

Pour tenter d'apaiser la situation, Gernot Rohr a dû s'adresser au sélectionneur argentin, Lionel Scaloni :

  • Souvenir de 2018 : Rohr a remis à Scaloni un maillot précieux dédicacé par Messi lors de la Coupe du Monde 2018 (après le match contre le Nigeria) ;

  • Autographe récupéré : Scaloni a emporté le maillot, a obtenu une nouvelle signature de Messi et l'a rendu au sélectionneur du Bénin ;

  • La patience du coach : « J'ai dû attendre une demi-heure. Peu importe, ce n'est pas un problème pour moi, mais il est regrettable que nos gars soient repartis les mains vides », a ajouté le technicien.

Triomphe sur le terrain et froideur en coulisses

Pour rappel, l'équipe nationale d'Argentine a remporté une victoire convaincante 3-0 contre le Bénin. Auteur d'une prestation magistrale, Messi a marqué un but et délivré deux passes décisives, faisant ses adieux à son équipe nationale en beauté.

Cependant, ces adieux solennels du capitaine légendaire resteront marqués par des souvenirs organisationnels désagréables et froids pour les membres de l'équipe adverse.

Lionel MessiÉquipe nationale du BéninGernot RohrMaillots de MessiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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