La tension monte autour de l'un des combats les plus attendus de l'année dans la catégorie des super-moyens de la boxe professionnelle. Les négociations entre le champion du monde WBA en titre, le Mexicain Jaime Munguía, et le challenger officiel, le boxeur ouzbek Bektemir Meliqo‘ziyev ont pris une tournure inattendue.

L'équipe du boxeur mexicain a proposé une compensation financière à Bektemir pour retarder ce combat de défense obligatoire, mais la position ferme de notre compatriote a fait échouer les plans du champion.

La ruse de Munguía : combat hors programme et « argent de côté »

Le camp mexicain tente d'éviter l'affrontement difficile avec le challenger officiel :

Choix d'un adversaire alternatif : Le staff de Jaime Munguía a exprimé son intention de disputer un combat volontaire contre Keiber Gonzalez avant de monter sur le ring face à Meliqo‘ziyev ;

Offre « step-aside » : Pour réaliser ce plan, ils ont proposé à Bektemir Meliqo‘ziyev une somme d'argent spéciale (step-aside money) pour qu'il libère temporairement son tour et patiente ;

Tentative d'éviter le danger : Les experts interprètent cette démarche de Munguía comme une volonté de réduire le risque de perdre sa ceinture face aux coups puissants du boxeur ouzbek.

« Les règles doivent être respectées » : la réponse ferme de Bektemir

Bektemir Meliqo‘ziyev a fermement rejeté cette offre des Mexicains, déclarant ouvertement qu'il ne troquerait pas les principes sportifs et les règles contre de l'argent :

Le titre avant l'argent : « Les règles doivent être respectées. Je suis prêt à combattre même gratuitement ! » a souligné Meliqo‘ziyev ;

L'honneur avant tout : Le boxeur ouzbek a prouvé une fois de plus que son objectif principal n'est pas de gagner de l'argent, mais de monter sur le ring pour ramener la ceinture de champion WBA en Ouzbékistan. et de la ramener chez lui.

Exigence de la WBA et échéance : les enchères approchent

La World Boxing Association (WBA) a fixé des délais précis aux parties :

Ordre officiel : L'organisation avait émis un ordre officiel le 21 septembre pour l'organisation du combat Munguía – Meliqo‘ziyev ;

Date limite — 21 octobre : Les promoteurs des deux boxeurs ont jusqu'au 21 octobre de cette année pour parvenir à un accord mutuel ;

Enchères (purse bid) : Si les parties ne parviennent pas à un compromis dans les délais, une date d'enchères publiques sera annoncée pour acquérir les droits d'organisation du combat, et la partie offrant la somme la plus élevée organisera le combat à sa guise.

Malgré les tentatives de Munguía de retarder le combat, la combativité et la détermination de Bektemir Meliqo‘ziyev ont accru l'intérêt mondial pour ce combat de championnat. Tous les regards sont désormais tournés vers la date limite du 21 octobre.