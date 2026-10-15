Le club de Bayern Munich et sa star principale, le buteur anglais Harry Kane ont trouvé un accord de principe pour prolonger le contrat actuel. Selon les informations du célèbre insider Fabrizio Romano le nouvel accord courra jusqu'à l'été 2029. La direction du club munichois finalise actuellement tous les documents nécessaires. Une annonce officielle est attendue prochainement.

Bonheur familial et adaptation parfaite

La source souligne que l'attaquant de 33 ans et sa famille sont pleinement satisfaits de leur vie en Allemagne et des conditions à Munich. Harry Kane a rejoint le Bayern à l'été 2023 en provenance de Tottenham Hotspur dans une atmosphère de grande effervescence. En très peu de temps, il est devenu non seulement la principale arme offensive de l'équipe, mais aussi

la star incontestée de la Bundesliga. Efficacité fantastique : presque un but par match

Les statistiques du capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre sous le maillot du Bayern sont étonnamment élevées pour le football moderne :

Bilan global :

Kane a disputé un total de 156 matchs avec le Bayern toutes compétitions confondues, marquant 154 buts ; Saison 2025/26 exceptionnelle : La saison 2025/26 a été particulièrement brillante pour le joueur — il a inscrit

36 buts en 31 matchs de Bundesliga et 14 buts en 13 rencontres deLigue des champions prouvant une fois de plus qu'il est le buteur le plus prolifique du continent. Succès et records : l'âge d'or à Munich La carrière de Harry Kane en Allemagne est riche en distinctions personnelles et collectives : Trophées collectifs :

L'attaquant a été

deux fois champion d'Allemagne

(vainqueur de la Bundesliga) avec le Bayern, et a également soulevé la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe nationale ; Distinctions personnelles : Il a été meilleur buteur de la Bundesliga pendant trois saisons consécutives et a remporté le prestigieux

Soulier d'Or européen à deux reprises. La prolongation du contrat de Kane par le Bayern jusqu'en 2029 est l'une des étapes stratégiques les plus importantes pour maintenir l'hégémonie du club en Ligue des champions et dans les compétitions nationales. bo‘ldi hamda Yevropaning bosh to‘purari sifatida ikki marta nufuzli «Oltin butsa» sovriniga sazovor bo‘ldi.

«Bavariya»ning Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirishi klubning yaqin yillarda Chempionlar Ligasi va ichki musobaqalardagi gegemonligini saqlab qolishga qaratilgan eng muhim strategik qadamlaridan biri bo‘ldi.