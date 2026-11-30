« Je pense que c'est le cas. J'ai discuté avec lui. Il examine les options qui s'offrent à lui. À mon avis, c'était son dernier match au stade central de Nasaf. Je ne sais pas, peut-être reviendra-t-il jouer ici un jour. Nous respectons sa décision et lui souhaitons bonne chance. Il a beaucoup apporté à notre équipe », a déclaré Berdiyev.

Nasaf a battu l'AGMK 3-0 à domicile. Lors de la conférence de presse d'après-match, Ro‘ziqul Berdiyev a évoqué la victoire de son équipe, l'état de forme des joueurs et les changements potentiels au sein du club.

L'entraîneur de Nasaf, Ro‘ziqul Berdiyev, a clarifié plusieurs points importants après la large victoire contre l'AGMK. Le coach a laissé entendre que le passage d'Abduvohid Ne’matov au club de Qarshi pourrait toucher à sa fin. Selon lui, le gardien a reçu des offres de clubs aux Pays-Bas, en Iran et de la part des leaders du championnat ouzbek.

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Selon l'entraîneur, Ne’matov a reçu des offres de l'Eredivisie néerlandaise, d'Iran et de grands clubs d'Ouzbékistan. La décision appartient au joueur.

Pourquoi deux joueurs clés n'ont-ils pas joué ?

Lors de la conférence de presse, il a été demandé pourquoi Umar Eshmurodov et Sharof Muhitdinov n'avaient pas participé au match contre l'AGMK.

Berdiyev a révélé que les deux joueurs étaient blessés. C'est pourquoi le staff technique a décidé de ne pas prendre de risques en les faisant jouer.

« Peut-être devrons-nous les préserver pour le prochain match également. Car un match international important nous attend. Je pense qu'ils récupéreront et aideront l'équipe », a déclaré l'entraîneur.

À propos du carton rouge de G‘olib G‘aybullayev

Les actions de G‘olib G‘aybullayev sur le terrain et son carton rouge ont également été discutés.

Berdiyev a admis que le joueur aurait pu mal se comporter. Selon ses dires, le joueur a affirmé avoir été victime de provocations et d'insultes de la part de l'adversaire, ce qui l'a mis en colère.

Cependant, l'entraîneur a appelé les joueurs à ne pas se laisser emporter par leurs émotions et à ne pas mettre l'équipe dans une situation difficile.

« Il ne faut pas se laisser aller à de telles émotions pour recevoir un carton rouge. Mais il doit toujours y avoir de la combativité sur le terrain. Tant que tout reste dans les limites du raisonnable », a déclaré Berdiyev.

Match contre Al-Wahda : de quoi Berdiyev s'inquiète-t-il ?

Nasaf a un match international important à disputer. Berdiyev a souligné que la confiance en la victoire est revenue au sein de l'équipe.

Il a expliqué qu'après deux défaites consécutives, les joueurs manquaient de confiance, mais que l'équipe a su surmonter cette situation.

« Nous ferons tout pour gagner ce match également. Tant qu'il n'y a pas de blessures, c'est ce qui m'inquiète le plus. Si nous jouons avec l'effectif complet, nous sommes capables de gagner là-bas aussi », a déclaré l'entraîneur.

La question des légionnaires reste ouverte

Berdiyev a également été interrogé sur le maintien des joueurs étrangers au Nasaf pour la saison prochaine.

L'entraîneur a déclaré que le club souhaitait conserver Shala. Concernant l'avenir des autres légionnaires, il n'a pas encore donné d'informations précises.

Ainsi, la victoire 3-0 contre l'AGMK a apporté à Nasaf non seulement une humeur positive, mais aussi de la confiance avant une rencontre internationale cruciale. Cependant, le départ potentiel d'Abduvohid Ne’matov et les blessures des joueurs clés restent les sujets les plus importants pour le club de Qarshi dans les jours à venir.