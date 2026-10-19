L'Olympique Lyonnais prend la tête de la Ligue 1, Monaco s'incline de manière sensationnelle

La 7e journée de Ligue 1 s'est achevée avec des changements inattendus en haut du classement. Après les chocs dramatiques du 18 octobre, l'Olympique Lyonnais est devenu leader grâce à une meilleure différence de buts, tandis que Monaco, jusque-là invaincu, a perdu ses premiers points et sa place de leader.

Par ailleurs, l'Olympique de Marseille a inscrit 5 buts à l'extérieur, tandis que le match entre le Paris FC et Rennes s'est transformé en un véritable thriller avec 4 penaltys et 7 buts au total.

L'OL conserve la victoire malgré une infériorité numérique

En accueillant Nice, Lyon a décroché une victoire renversante sur le score de 2-1 :

Ouverture du score rapide de Wahi : Dès la 18e minute, Wahi a ouvert le score pour Nice ;

Deux buts en 4 minutes : Lyon a accentué la pression, renversant la situation grâce à Schulz (32e) et Tessmann (36e) ;

Carton rouge à la 70e minute : Malgré l'expulsion de Nakamura à la 70e minute, les locaux ont tenu bon à dix contre onze et avec 14 points, ils prennent la tête du classement à la différence de buts.

Premier faux pas de la saison pour Monaco

Monaco, jusque-là très solide, a subi une défaite surprise sur le terrain de Lorient :

Le penalty décisif : Le sort du match a été scellé à la 61e minute par un penalty transformé par Kadiou (1-0) ;

Perte du leadership : Suite à cette première défaite de la saison, les Monégasques descendent à la 5e place avec 14 points.

Thrillers : 7 buts et un triplé de penaltys

Les autres rencontres de la journée ont été spectaculaires et prolifiques :

Angers — Marseille (2-5) : Marseille a largement dominé son adversaire à l'extérieur. Bien que Guiri ait manqué un penalty à la 59e minute, il s'est rattrapé une minute plus tard. Abdelli, Kamissoko, Harit et Luis Henrique ont également marqué pour l'OM ;

Paris FC — Rennes (4-3) : Ce match est entré dans l'histoire de la Ligue 1. L'arbitre a accordé pas moins de 4 penaltys . Fait marquant, l'attaquant rennais Lepol a réalisé un triplé sur penalty (29e, 74e, 88e). Cependant, le penalty de Sinayoko à la 90+7e minute a offert une victoire dramatique au Paris FC (4-3) ;

Le Havre — Auxerre (1-3) : Un doublé de Namaso (40e, 61e) et un but de Faivre (81e) ont assuré la victoire d'Auxerre.

Situation au classement après la 7e journée

La lutte dans le haut du tableau est devenue extrêmement serrée :