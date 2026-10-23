La star du football Lionel Messi a demandé à ChatGPT de lui choisir une ouverture d'échecs adaptée à son style de jeu. L'intelligence artificielle lui a recommandé une ouverture au nom inattendu : «Goat Horns» c'est-à-dire «Cornes de chèvre».

Cette ouverture vise à surprendre l'adversaire avec des coups inhabituels et à créer des situations imprévisibles. L'objectif principal est de sortir l'adversaire de sa stratégie habituelle et de le forcer à prendre des décisions complexes.

Il est intéressant de noter que l'acronyme anglais «GOAT» signifie «Greatest of All Time» (le meilleur de tous les temps). Cette expression est souvent utilisée pour désigner Messi.

Ainsi, le nom de l'ouverture choisie par ChatGPT coïncide avec le célèbre surnom de la star du football.