Lamine Yamal élu meilleur jeune joueur du monde pour la troisième fois consécutive

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Lamine Yamal élu meilleur jeune joueur du monde pour la troisième fois consécutive

Lors de la prestigieuse cérémonie du « Ballon d'Or 2026 » qui se déroule à Londres, capitale de l'Angleterre, un nouveau résultat historique a été enregistré. Le prix prestigieux décerné au meilleur jeune joueur de l'année, le « Trophée Kopa » (Kopa Trophy), a été remporté pour la troisième année consécutive par l'ailier du club catalan du FC Barcelone, Lamine Yamal,qui a décroché le titre.

À 19 ans, ce prodige a gravé son nom en lettres d'or dans l'histoire du football en devenant le premier et le seul joueur à remporter ce trophée à trois reprises.

Triomphe en Coupe du Monde et en Liga : la saison victorieuse de Yamal

La jeune star desCatalans a réalisé des exploits impressionnants tant en club qu'en équipe nationale au cours de la saison écoulée :

  • Titres en Espagne : Yamal a livré des performances marquantes avec le FC Barcelone, soulevant le trophée de champion de la Liga et la Supercoupe d'Espagne ;

  • Succès historique au Mondial : L'attaquant a été sacré champion du monde avec l'équipe nationale d'Espagne, remportant la médaille d'or ;

  • Une régularité inégalée : Faisant preuve d'une expérience et d'un sang-froid impressionnants pour son âge, le joueur a prouvé sur le terrain qu'il n'avait plus de rival au niveau des jeunes dans le football mondial.

Hégémonie sans précédent au « Trophée Kopa » : 2024, 2025 et 2026

Dans l'histoire de ce prix créé par la publication française France Football, personne n'avait encore enregistré une telle domination absolue :

  • 2024 : La première grande éclosion de la jeune star et son premier « Trophée Kopa » sur la scène mondiale ;

  • 2025 : Performance constante et confirmation de son statut pour la deuxième fois ;

  • 2026 : Célébration à Londres et troisième récompense historique.

Détails sur Lamine Yamal et le « Trophée Kopa 2026 »

Indicateur

Détails

Nom du prix

« Trophée Kopa » (Kopa Trophy)

Joueur vainqueur

Lamine Yamal

Âge et club

19 ans, FC Barcelone (Espagne)

Principaux titres de la saison

Champion du monde, champion de la Liga, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne

Années de victoire

2024, 2025, 2026 (3 fois consécutives)

Lieu de la cérémonie

Londres, Royaume-Uni

Cette reconnaissance à Londres confirme une fois de plus que Lamine Yamal restera le principal prétendant au « Ballon d'Or » senior dans les années à venir.

Lamine YamalTrophée KopaFC BarceloneBallon d'OrFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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