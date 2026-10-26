Des designers britanniques réinventent les échecs avec un plateau cylindrique rotatif

Le studio de design britannique Design by Joffey a présenté un projet insolite proposant une nouvelle approche du jeu d'échecs. Les designers ont transformé l'échiquier classique en une installation en forme de cylindre rotatif. Ce concept pourrait modifier les règles traditionnelles du jeu, bien qu'aucune règle précise n'ait encore été établie pour cette variante.

Dans le cadre de ce projet, l'échiquier standard est conçu comme une sculpture cylindrique. Les pièces d'échecs sont équipées d'aimants pour éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement ou de la rotation du plateau. Cette solution permet de fixer les pièces sur la surface courbe et de poursuivre la partie dans cette configuration.

La particularité du plateau cylindrique est que les joueurs ne peuvent pas voir toutes les cases simultanément. Par conséquent, ils doivent faire pivoter le plateau régulièrement pour surveiller la situation de jeu. Les designers visent précisément à introduire une innovation dans la logique traditionnelle des échecs grâce à cette caractéristique.

Cependant, la manière dont cette idée peut être appliquée en pratique reste inconnue. Les auteurs n'ont pas encore élaboré de nouvelles règles pour le plateau cylindrique. Ainsi, la façon de déplacer les pièces, de mettre en échec et mat l'adversaire et de mener la partie reste une question ouverte.

Le design de l'ensemble a également fait l'objet d'une solution originale. Les designers ont utilisé le bleu à la place du noir habituellement utilisé aux échecs. Le contraste entre le bleu et le blanc permet de distinguer facilement les pièces. Parallèlement, l'apparence traditionnelle des pièces a été conservée. Les joueurs n'ont donc pas besoin de réapprendre ou de mémoriser la forme du cavalier, de la dame ou des autres pièces.

Pour l'instant, ce projet reste au stade de concept. Aucune production de masse n'est prévue. Par conséquent, les passionnés d'échecs ne pourront probablement pas jouer sur un plateau cylindrique rotatif dans un avenir proche.