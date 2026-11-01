Un spectacle inattendu : Makhmud Muradov bat 6 adversaires simultanément (vidéo)

Un combat rare et sensationnel a eu lieu dans le monde des arts martiaux mixtes. L'Ouzbek célèbre combattant et ancien de l'UFC, Makhmud Muradov, a réalisé une performance phénoménale en affrontant 6 adversaires consécutifs lors d'une même soirée dans l'octogone.

Au cours des combats, Muradov a soumis ses 6 adversaires l'un après l'autre avant la limite, démontrant une fois de plus son haut niveau de professionnalisme.

Chronologie des 6 affrontements dans l'octogone : Victoire étape par étape

Les images vidéo capturent précisément chaque étape décisive du combat et la défaite successive des adversaires :

1er adversaire (32e seconde) : Un départ confiant et un premier KO. À peine une demi-minute après le début, Muradov a mis son adversaire au tapis avec un coup précis et puissant, scellant sa première victoire avant la limite.

2e adversaire : Pression intense au sol (Ground and Pound). Dans ce combat, Muradov a pris une position dominante, assénant une série de coups puissants depuis le dessus et laissant son adversaire sans défense.

3e adversaire (58e seconde) : Attaque contre la cage. Le troisième combattant a été acculé contre la grille de l'octogone et, sous une pluie de coups lourds, a été contraint d'abandonner.

4e adversaire (1 minute 17 secondes) : Contrôle total et soumission. Lors de l'affrontement avec le quatrième adversaire, une domination absolue au sol a été démontrée, poussant l'arbitre à arrêter le combat.

5e adversaire (2 minutes 04 secondes) : Un nouveau combat terminé avant la limite. Ayant neutralisé toute tentative d'attaque, Muradov a mis hors de combat le cinquième adversaire avec une série de frappes rapides.

6e adversaire (2 minutes 44 secondes) : Intervention de l'arbitre et point final. Une fois le dernier adversaire au sol, l'arbitre est intervenu après les coups continus de Muradov pour arrêter le combat, marquant ainsi la sixième victoire de la soirée.

Un triomphe mérité et la reconnaissance des adversaires

Après la défaite successive des 6 adversaires, l'arbitre principal a levé la main de Makhmud Muradov en signe de victoire absolue. Les membres de l'équipe « The Kotlárs » ont également reconnu au centre de l'octogone la supériorité évidente du combattant ouzbek en termes de force et de technique.

Cette victoire prouve une fois de plus que lorsque le professionnalisme, la tactique et l'endurance sont réunis, la résistance de plusieurs adversaires devient vaine.