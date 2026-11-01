L'intelligence artificielle a retrouvé une œuvre rare volée il y a 20 ans

La police italienne a réussi à retrouver une peinture rare du XVIIe siècle, volée dans une église en 2004, grâce à l'intelligence artificielle. Il est remarquable que, bien que les voleurs aient modifié l'œuvre pour en dissimuler l'aspect original, un système d'IA spécialisé a pu identifier l'apparence initiale du tableau.

Le tableau avait été volé le 11 août 2004 dans l'église Virgo Potens, située dans la ville de Sulmona, près de Naples. Par la suite, l'image a été retouchée pour cacher son identité réelle. Notamment, des symboles religieux ont été supprimés ou modifiés, et l'œuvre a été transformée pour ressembler au portrait d'une simple jeune femme.

Néanmoins, le système d'IA a détecté des similitudes dans les couleurs, les motifs et la composition du tableau. Malgré la modification ou la suppression totale de détails cruciaux tels que l'agneau blanc, l'auréole symbole de sainteté et la branche de palmier, le système a réussi à trouver des indices sur son aspect d'origine.

Un résultat important a été obtenu en octobre 2024 lors d'une foire-exposition traditionnelle d'antiquités à Parme, en Italie. À ce moment-là, les policiers photographiaient diverses œuvres d'art pour les intégrer dans une base de données spéciale. Quelques heures plus tard, le système d'IA a identifié un tableau suspect représentant une jeune femme tenant une feuille de papier.

Des examens ultérieurs ont révélé que cette œuvre était en réalité une représentation de sainte Agnès, volée dans l'église 20 ans plus tôt. Les voleurs avaient délibérément modifié l'image pour dissimuler sa nature religieuse et son origine.

La police italienne a commencé à développer le système d'IA destiné à identifier les œuvres d'art volées en 2020. Ce système, baptisé « Stolen Works of Art Detection System », a été officiellement lancé en novembre 2023.

Depuis le début de ses activités, le système a aidé à retrouver plus de 300 œuvres d'art et sculptures majeures volées, ainsi que plus de 165 000 autres types d'objets. Parmi eux figurent des pièces de monnaie, des médailles, des lettres, des manuscrits, des objets religieux, des timbres et diverses cartes.

Selon les données officielles, la valeur totale de tous les objets identifiés et récupérés dépasse 203 millions d'euros. De plus, le système analyse régulièrement les images publiées sur des sources ouvertes, des enchères en ligne et des sites commerciaux. Cela permet d'identifier les objets potentiellement volés et de suivre leur trace.

Les experts soulignent que l'intelligence artificielle est devenue un outil efficace pour rechercher et identifier les œuvres d'art volées. Cependant, ils estiment que cette technologie ne peut pas remplacer totalement les processus d'enquête basés sur le facteur humain et la coopération juridique entre les États. De plus, les images de mauvaise qualité, les copies d'œuvres et les objets en trois dimensions restent un défi pour la technologie.

Plus de 20 ans s'étant écoulés, il n'est plus possible d'engager des poursuites judiciaires concernant le vol de ce tableau. Néanmoins, l'œuvre a été restituée à l'église le 20 mai 2025. Il est désormais prévu de procéder à sa restauration, après quoi le tableau sera replacé à son emplacement d'origine pour être à nouveau exposé.