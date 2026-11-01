Festival de buts de Shomurodov et Fayzullayev : Istanbul Başakşehir s'impose 5-2 (vidéo)

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Festival de buts de Shomurodov et Fayzullayev : Istanbul Başakşehir s'impose 5-2 (vidéo)

Le match comptant pour la 10e journée de la Süper Lig turque a été une véritable fête pour les fans de football ouzbeks. L'Istanbul Başakşehir, qui recevait Samsunspor, a remporté une victoire large et convaincante sur le score de 5-2.

Dans cette rencontre prolifique, deux leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan — Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, ont trouvé le chemin des filets, contribuant grandement au succès de leur équipe.

Le succès du duo ouzbek et la chronologie du match

La rencontre a débuté sous une domination offensive totale des hôtes et a été riche en buts :

  • But rapide de Shomurodov (10e minute) : Dès la 10e minute, l'attaquant expérimenté Eldor Shomurodov a démontré son talent en ouvrant le score — 1-0 ;

  • Domination en première mi-temps : À la 25e minute, Andreas Skov Olsen, puis Bayram à la 41e minute, ont trouvé le chemin des filets adverses, renforçant l'avance des locaux avant la pause ;

  • But d'un défenseur (75e minute) : En seconde période, Ba a inscrit le quatrième but de son équipe, creusant encore l'écart ;

  • Le coup de grâce de Fayzullayev (90+1e minute) : Entré en jeu à la 78e minute, Abbosbek Fayzullayev a marqué le cinquième but à la 90+1e minute, scellant ainsi le sort du match.

  • Pour les visiteurs, Koulibaly (22e) et Tavsan (84e) ont marqué.

Situation au classement

Cette victoire offre trois points précieux à l'Istanbul Başakşehir :

  • Istanbul Başakşehir : Avec 14 points, le club remonte à la 10e place du classement ;

  • Samsunspor : Après cette lourde défaite, les visiteurs restent dans la zone rouge avec 4 points, à la 17e place.

Feuille de match :

  • Championnat de Turquie. 10e journée

  • Istanbul Başakşehir — Samsunspor 5-2

  • Buts : Eldor Shomurodov 10e, Koulibaly (22e), Andreas Skov Olsen 25e, Bayram 41e, Ba 75e, Tavsan (84e), Abbosbek Fayzullayev 90+1e.

Composition de l'Istanbul Başakşehir :

Muhammed, Karbounik, Emin, Ba, Saba, Kaluzinski, Kamne, Brnich (Fayzullayev, 78e), Olsen (Sari, 78e), Shomurodov (Visca, 83e), Selke (Yildirim, 67e).

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BaşakşehirSüper LigFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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