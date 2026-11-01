Les cyclistes ouzbèkes remportent 2 médailles lors du tournoi international d'Astana

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Les cyclistes ouzbèkes remportent 2 médailles lors du tournoi international d'Astana

Dans le cadre de la compétition internationale de cyclisme sur piste organisée dans la capitale kazakhe, Astana, «Astana Open Series» les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan réalisent une performance remarquable. Sur une piste où s'affrontent les meilleurs athlètes mondiaux, nos cyclistes ont fait preuve d'une grande détermination et d'un talent exceptionnel, rapportant 2 médailles à notre équipe nationale.

La lutte acharnée dans l'épreuve de madison a particulièrement offert aux spectateurs une véritable démonstration de courage sportif.

Drame dans le madison : Chute, retour et médaille de bronze

Représentant l'Ouzbékistan dans l'épreuve de course en duo (madison), le tandem composé de Samira Ismoilova et Asal Rizayeva a montré sa supériorité dès le début :

  • Leadership pendant la course : Le duo ouzbek a conservé la tête pendant une grande partie de la course intense sur piste ;

  • Moment dramatique : À deux tours de l'arrivée, lors d'une phase décisive, Asal Rizayeva a fait une chute inattendue ;

  • Finish héroïque : Malgré le choc violent, la jeune athlète s'est immédiatement relevée pour terminer la course. Grâce à ses efforts héroïques, le duo a décroché la 3e place du podium et la médaille de bronze.

L'argent pour Samira Ismoilova : Course aux points

L'une des leaders de notre équipe, Samira Ismoilova, a également obtenu un excellent résultat dans l'épreuve individuelle :

  • Deuxième place : Dans la course aux points, Samira a résisté avec brio à ses adversaires expérimentées, remportant la médaille d'argent de la compétition ;

  • Dans le top quatre : Asal Rizayeva, qui a également participé activement à cette épreuve, s'est battue jusqu'au bout pour finir à la 4e place.

Ces résultats obtenus sur le vélodrome d'Astana offrent à nos athlètes des points de classement cruciaux avant les prochaines grandes compétitions.

Astana Open SeriesSamira IsmoilovaAsal RizayevaCyclismeOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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