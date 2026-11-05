Le premier musulman élu au Sénat américain célèbre sa victoire avec le mot « Alhamdulillah »

·22·Monde
Le premier musulman élu au Sénat américain célèbre sa victoire avec le mot « Alhamdulillah »

Lors des élections sénatoriales dans l'État du Michigan, le représentant démocrate Abdulrahman Muhammad El-Sayed a remporté la victoire. En battant son rival républicain Mike Rogers, il est devenu le premier musulman élu au Sénat dans l'histoire des États-Unis. C'est ce qu'a rapporté l'Associated Press.

Après sa victoire, s'exprimant devant ses partisans à Détroit, El-Sayed a rappelé qu'il avait toujours dit « Insha'Allah » en attendant les résultats tout au long de sa campagne électorale.

« Vous avez peut-être remarqué que jusqu'à présent, chaque fois que je parlais des résultats des élections, je disais toujours "Insha'Allah" ou "Si Dieu le veut". Mais aujourd'hui, à partir de ce soir, nous pouvons remplacer "Insha'Allah" par "Alhamdulillah" », a-t-il déclaré.

Ces mots du politicien ont été accueillis par les applaudissements des personnes présentes dans la salle.

El-Sayed, âgé de 42 ans, a auparavant occupé un poste de direction dans le domaine de la santé dans l'État du Michigan. Il est né dans une famille d'immigrés égyptiens.

Son élection au Sénat est considérée comme un événement historique pour les musulmans américains. El-Sayed devrait prêter serment en janvier 2027 et commencer son mandat de sénateur.

Abdulrahman Muhammad El-SayedMichiganSénat des États-UnisÉlections américainesHistoire
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