Un come-back incroyable : Dalian Yingbo comble un écart de 14 points en 5 journées et devient champion

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Un come-back incroyable : Dalian Yingbo comble un écart de 14 points en 5 journées et devient champion

La saison actuelle de la Chinese Super League s'est achevée sur un come-back sans précédent et une lutte dramatique, rarement vue dans l'histoire du football mondial. À seulement 5 journées de la fin, alors qu'ils accusaient un retard de 14 points sur le leader, Dalian Yingbo a surmonté tous les obstacles pour célébrer le titre de champion national.

Lors de la 30e et dernière journée, décisive pour le titre, l'équipe de Dalian a assuré sa victoire 3-1 à domicile contre Tianjin Tigers.

Course au titre et suspense de la 30e journée : Égalité de points, mais...

Chengdu Rongcheng, principal prétendant au titre jusqu'à la fin, a subi un coup dur lors de la dernière journée :

  • L'erreur de l'adversaire : Chengdu Rongcheng, qui tenait la première place, a perdu 2-3 lors d'un match acharné contre Shandong Taishan lors de la 30e journée ;

  • L'impasse à 52 points : En conséquence, les deux clubs prétendants ont terminé le championnat avec le même total de 52 points ;

  • La règle des confrontations directes : Conformément au règlement, en cas d'égalité de points, les résultats des confrontations directes sont pris en compte. Grâce à ce paramètre, Dalian Yingbo a surpassé son rival et a été sacré nouveau champion de Chine.

Le miracle de combler 14 points en 5 journées

L'aspect le plus sensationnel de cette victoire est qu'à cinq journées de la fin, Dalian Yingbo avait presque perdu tout espoir de titre, avec un écart de 14 points sur le leader. Ce qui était considéré comme « impossible » par les experts et les fans a été comblé par l'équipe grâce à une série de victoires consécutives et aux faux pas de l'adversaire.

Les vainqueurs finaux et les points de pénalité

La saison de football chinois s'est déroulée dans un contexte de lutte acharnée contre la corruption, ce qui a eu un impact sérieux sur le classement :

Rang

Club

Points

Note / Statut

1

Dalian Yingbo

52

Champion de Chine (avantage aux confrontations directes)

2

Chengdu Rongcheng

52

Vice-champion

3

Beijing Guoan

50

Médaille de bronze (pénalité de -5 points en début de saison)

Avant le début de la saison, dans le cadre d'enquêtes anti-corruption, la fédération a retiré 5 points à Beijing Guoan et 10 points à Shanghai Shenhua. Malgré cela, Beijing Guoan a réussi à accumuler 50 points et à terminer la saison à la troisième place avec la médaille de bronze.

Chinese Super LeagueDalian YingboChengdu RongchengFootball ChinoisChampionnat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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