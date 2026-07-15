Le sélectionneur qui a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde 2026 après 52 ans s'en va

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Le sélectionneur qui a qualifié Haïti pour la Coupe du Monde 2026 après 52 ans s'en va

Une décision inattendue a été prise après la Coupe du Monde 2026, historique pour l'équipe nationale d'Haïti. Sébastien Migné, qui a mené l'équipe au Mondial après 52 ans d'attente, a quitté son poste de sélectionneur.

Adieux après une qualification historique

La Fédération Haïtienne de Football a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec le technicien français de 53 ans, Sébastien Migné.

Il est précisé que le contrat a été résilié d'un commun accord. La Fédération a exprimé sa gratitude envers l'entraîneur pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement à la tête de l'équipe nationale.

Ce départ n'est pas un simple changement de personnel, car Migné a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football haïtien : il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974.

L'entraîneur qui a mis fin à 52 ans d'attente

Pour Haïti, la qualification pour la Coupe du Monde 2026 a été un événement majeur pour tout le football national. L'équipe a eu l'opportunité de participer à nouveau au tournoi le plus prestigieux au monde après 52 ans.

Migné restera dans les mémoires pour ce résultat. La Fédération a également souligné dans son communiqué que son travail a permis à Haïti d'obtenir cette qualification historique.

Entraîneur

Sébastien Migné

Nationalité

France

Âge

53

Année de début en Haïti

2024

Réussite principale

Qualification pour la Coupe du Monde 2026

Décision

résiliation du contrat à l'amiable

Un Mondial difficile

Pour Haïti, la simple participation à la Coupe du Monde était déjà un exploit historique. Cependant, les défis sur le terrain ont été très rudes pour l'équipe.

Dans le groupe « S », Haïti a affronté le Brésil, le Maroc et l'Écosse. L'équipe a perdu ses trois matchs :

Adversaire

Résultat

Brésil

0:3

Maroc

2:4

Écosse

0:1

Ainsi, Haïti a terminé quatrième du groupe et a quitté le tournoi prématurément.

Un résultat décevant, mais une belle histoire

À première vue, trois défaites sont un échec. Mais dans le cas d'Haïti, la question ne se résume pas aux scores.

L'équipe est revenue à la Coupe du Monde après plus d'un demi-siècle. Ce fut un événement psychologiquement fort pour le football du pays, les supporters et toute la société haïtienne.

Bien que les protégés de Migné n'aient pas passé la phase de groupes, ils ont ramené le football haïtien sur la scène mondiale. Parfois, la plus grande victoire dans le football n'est pas un trophée, mais le sentiment de renouveau.

La Fédération a exprimé sa gratitude

Dans un communiqué officiel, la FHF a exprimé sa sincère reconnaissance pour la contribution de Migné au développement du football haïtien.

La Fédération a souligné que le passage de l'entraîneur restera gravé dans les mémoires grâce à la qualification historique pour la Coupe du Monde 2026.

Cette déclaration signifie que le départ de l'entraîneur n'est pas perçu comme un conflit, mais comme une collaboration terminée avec respect.

Une nouvelle étape commence pour Haïti

Le départ de Migné soulève de nouvelles questions pour l'équipe nationale. La Fédération doit désormais trouver un nouveau technicien pour préparer l'équipe aux prochaines qualifications et compétitions internationales.

L'important est qu'après la Coupe du Monde 2026, Haïti regarde vers l'avant. Un travail systématique est nécessaire pour que cette qualification historique ne reste pas un événement isolé.

La mission principale du nouvel entraîneur sera de ne pas perdre le processus entamé par Migné, de rendre l'équipe compétitive et de tirer les leçons des difficultés rencontrées en phase de groupes.

Le nom de Migné restera dans l'histoire

Sébastien Migné a quitté l'équipe d'Haïti. Mais son nom restera dans l'histoire du football du pays.

Car on se souviendra de lui comme l'entraîneur qui a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde après 52 ans d'attente. Les résultats au Mondial peuvent être discutés, mais la qualification historique est une page à part.

La question est désormais : Haïti pourra-t-elle transformer ce retour historique en une croissance durable ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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