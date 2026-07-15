Coupe du Monde 2026. Angleterre — Argentine : à un pas de la finale

Le deuxième finaliste de la Coupe du Monde 2026 sera déterminé aujourd'hui. L'Angleterre et l'Argentine s'affronteront au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta ; le vainqueur défiera l'Espagne en finale pour le titre.

Une grande soirée de football à Atlanta

La Coupe du Monde 2026 entre dans sa phase décisive. Lors de la première demi-finale, l'Espagne a battu la France sur le score de 2-0 et a décroché son billet pour la finale.

Désormais, toute l'attention est tournée vers le match Angleterre — Argentine. Ce choc n'est pas seulement une lutte pour la finale, mais aussi un nouveau chapitre de l'une des rivalités les plus passionnantes de l'histoire du football.

La rencontre aura lieu au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, aux États-Unis. Le coup d'envoi sera donné à 00h00 (heure de Tachkent).

Informations clés

Match Angleterre — Argentine Compétition Coupe du Monde 2026, demi-finale Stade Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Arbitre principal Ismail Elfath Heure de début 00:00, heure de Tachkent Contre qui jouera le vainqueur ? Contre l'Espagne en finale

Arbitre — Ismail Elfath

Une équipe arbitrale dirigée par l'Américain Ismail Elfath a été désignée pour cette rencontre.

Cette décision a attiré une attention particulière, car chaque épisode, chaque contact et chaque décision lors du match entre l'Angleterre et l'Argentine seront sous une pression immense.

Dans un tel match, l'arbitre doit non seulement connaître les règles, mais aussi savoir gérer la tension, la rivalité historique et la pression des stars sur le terrain.

Une grande opportunité pour l'Angleterre

L'Angleterre aborde ce match avec beaucoup d'espoir. L'équipe de Thomas Tuchel devra utiliser sa force physique, sa discipline tactique et ses attaques rapides pour atteindre la finale.

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice et les autres leaders ne voient pas cela comme une simple demi-finale. C'est une nouvelle opportunité historique pour le football anglais.

Surtout face à un adversaire aussi expérimenté et habitué aux grands rendez-vous que l'Argentine, la moindre erreur peut coûter cher.

L'Argentine défend son titre

L'Argentine est arrivée à la Coupe du Monde 2026 en tant que championne du monde en titre. En 2022 au Qatar, Lionel Messi et son équipe avaient battu la France aux tirs au but pour remporter une victoire historique.

Désormais, les hommes de Scaloni sont à nouveau aux portes de la finale. Pour cette génération, une nouvelle finale signifie une nouvelle page majeure dans l'histoire du football.

Mais le match contre l'Angleterre ne sera pas facile. Ici, ce n'est pas seulement la technique, mais aussi le caractère qui sera décisif.

Le facteur Messi au centre des débats

Lorsqu'on parle de l'Argentine, l'attention se porte naturellement sur Lionel Messi. À 39 ans, il reste un joueur capable de changer le cours d'un match sur une seule action.

La mission principale pour l'Angleterre ne sera pas d'« éteindre » Messi pendant 90 minutes, mais de limiter les espaces et le temps dont il dispose pour recevoir le ballon.

Si l'Argentine parvient à servir Messi dans des conditions favorables, la soirée pourrait être très difficile pour l'Angleterre.

L'Espagne attend en finale

Le premier finaliste est déjà connu : l'Espagne. L'équipe de Luis de la Fuente a gagné 2-0 contre la France grâce à son sang-froid, sa maîtrise et sa rigueur défensive.

Par conséquent, l'Angleterre ou l'Argentine devra être prête à affronter le pressing haut, la possession de balle et le jeu technique de l'Espagne en finale.

C'est là toute la valeur de cette demi-finale : le vainqueur ne se contente pas d'atteindre la finale, il se prépare pour le test ultime et le plus difficile pour devenir champion du monde.

La Coupe du Monde 2026 atteint son point culminant

La Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La compétition a débuté le 11 juin et doit se terminer par la finale le 19 juillet.

Dans ce tournoi au nouveau format à 48 équipes, tout se joue désormais sur quelques matchs. L'Espagne est en finale. La France jouera pour la troisième place. L'Angleterre et l'Argentine répondront aujourd'hui à la plus grande question de cette soirée footballistique.

Tout dépend d'un seul match

Pour l'Angleterre, c'est un pas de plus vers un rêve de longue date. Pour l'Argentine, c'est l'occasion de défendre son statut de champion et de poursuivre le parcours historique de la génération Messi.

Lors de la demi-finale à Atlanta, les détails feront la différence : le premier but, la bataille au milieu de terrain, les décisions de l'arbitre, une passe de Messi ou une percée de Bellingham.

Selon vous, qui sera l'adversaire de l'Espagne en finale : l'Angleterre ou l'Argentine ?