Mujibillo Tursunov bat un boxeur russe à Iakoutsk

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Mujibillo Tursunov bat un boxeur russe à Iakoutsk

Dans le cadre d'une soirée de boxe professionnelle organisée par l'IBA au complexe « Triumph Sports Complex » de Iakoutsk, en Russie, l'athlète ouzbek Mujibillo Tursunov a disputé son dernier combat.

Notre compatriote était opposé au Russe Pavel Fyodorov. À l'issue du combat, la décision des juges a été en faveur de Tursunov.

Tursunov a gagné aux points

L'affrontement entre Mujibillo Tursunov et Pavel Fyodorov a duré le nombre de rounds prévu.

Résultat du combat :

  • Mujibillo Tursunov — vainqueur ;

  • Pavel Fyodorov — vaincu ;

  • méthode de victoire — décision des juges, aux points;

  • compétition — soirée de boxe professionnelle IBA;

  • lieu — Iakoutsk, Russie.

Ainsi, le boxeur ouzbek a conclu cette soirée internationale de boxe professionnelle en Russie par une victoire.

Adversaire — le Russe Pavel Fyodorov

L'adversaire de Tursunov cette fois-ci était le représentant du pays hôte, Pavel Fyodorov.

Les deux boxeurs sont restés sur le ring pendant toute la durée prévue du combat. Finalement, les juges ont comptabilisé les points et ont accordé la victoire à l'athlète ouzbek.

Mujibillo Tursunov a triomphé aux points lors du combat à Iakoutsk, enregistrant une nouvelle victoire en boxe professionnelle.

Une nouvelle victoire pour le représentant de l'Ouzbékistan

Chaque combat dans les tournois IBA est important pour acquérir de l'expérience sur la scène internationale et progresser dans le classement.

La victoire de Tursunov sur son adversaire russe constitue l'un des résultats marquants de sa carrière professionnelle.

Désormais, les fans de boxe attendent avec impatience le prochain combat de Mujibillo Tursunov et ses prochaines étapes sur le ring professionnel.

Mujibillo Tursunov, qui a défendu l'honneur de l'Ouzbékistan lors de la soirée IBA à Iakoutsk, a quitté le ring en vainqueur.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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