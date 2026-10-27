Avant le match contre Brighton : pourquoi les leaders de Manchester City ont été écartés

Après avoir concédé sa première défaite de la saison sur le score de 1-2 sur la pelouse d'Aston Villa lors de la dernière journée de Premier League, Manchester Citya pris des décisions fortes. L'entraîneur du club, Enzo Maresca a officiellement annoncé avoir accordé une courte période de repos à 5 stars majeures de l'équipe première.

City Xtra selon le média, le technicien italien, tenant compte du calendrier chargé et de la fatigue physique, a offert trois jours de repos à Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Elliot Anderson et Joško Gvardiol.

« Ils reviendront en pleine forme » : l'explication de Maresca

L'entraîneur des « Citizens » a justifié cette décision ainsi :

Nécessité de recharger les batteries : « Ces trois jours de vacances vont les aider à reprendre des forces et à récupérer leur énergie physique et mentale. Ils reviendront sur le terrain en pleine possession de leurs moyens », a souligné Enzo Maresca ;

Conclusion après la défaite : Le match difficile contre Aston Villa ayant épuisé les cadres, le staff technique a jugé nécessaire de les préserver pour les prochaines échéances en Premier League et sur la scène européenne ;

Opportunité pour les alternatives : L'absence de ces stars ouvre la voie aux jeunes du centre de formation et aux joueurs ayant peu de temps de jeu pour démontrer leur potentiel.

Le match de coupe approche : qui jouera contre Brighton ?

Manchester Cityrecevra Brighton au stade Etihad pour le 4e tour de la League Cup, dans la nuit du 28 au 29 octobre à 00:30 heure de Tachkent :

Renouvellement en défense et dans les buts : L'absence de Donnarumma, Dias et Gvardiol signifie que les buts seront confiés à Gerónimo Rulli, tandis que le centre et les flancs de la défense seront assurés par Abdukodir Khusanov, Rico Lewis et Nico O'Reilly ;

Centre de l'attaque : Le jeune attaquant de 17 ans, Floyd Samba, auteur d'un doublé lors du tour précédent contre Norwich, devrait remplacer Erling Haaland ;

Ligne médiane : Grâce au repos accordé à Anderson, Mateo Kovačić et Ayoub Bouaddi pourraient prendre le contrôle total du milieu de terrain.

Les 5 leaders au repos et les détails du match de coupe