Qu'a révélé Valeri Karpin avant le match à Tachkent ?

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Qu'a révélé Valeri Karpin avant le match à Tachkent ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Russie, Valeri Karpin, a exprimé ouvertement ses réflexions sur le niveau des futurs adversaires et l'importance des matchs amicaux internationaux prévus en novembre.

Les Russes affronteront d'abord l'équipe nationale d'Ouzbékistan à Tachkent le 12 novembre, puis recevront le 17 novembre à Krasnodar une solide équipe sud-américaine : le Venezuela.

« Le match contre l'Ouzbékistan est un grand succès pour nous » : la déclaration de Karpin

Le sélectionneur russe a évalué la situation actuelle concernant le choix des adversaires et le prestige actuel de l'équipe d'Ouzbékistan :

  • Conditions et opportunités actuelles : « Nous devons prendre en compte la réalité actuelle concernant le choix des adversaires. Organiser un match contre l'Ouzbékistan est déjà une très grande réussite pour nous », a déclaré le technicien.

  • Force et niveau des adversaires : Karpin a souligné le niveau des deux adversaires : « L'Ouzbékistan est un participant aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Venezuela est une équipe qui s'est battue jusqu'aux dernières minutes pour une place au Mondial. Par conséquent, dans notre situation actuelle, ce sont des adversaires très dignes et sérieux. »

Quand et où se déroulera le match ?

Le match à Tachkent devrait être l'un des événements sportifs les plus importants de l'automne pour les fans de football ouzbek :

  • Date et lieu du match : La rencontre entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie débutera le 12 novembre dans notre capitale à 20h00 heure de Tachkent ;

  • Prochaine destination : Après ce match, l'équipe de Russie rentrera chez elle pour disputer son deuxième match amical de novembre contre le Venezuela, le 17 novembre à Krasnodar.

Valeri KarpinÉquipe nationale d'OuzbékistanÉquipe nationale de RussieMatch amicalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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