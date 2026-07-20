Messi admet après la finale : l'Espagne a mieux joué

L'équipe nationale d'Argentine n'a pas pu défendre son titre, s'inclinant 0-1 face à l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match décisif, Lionel Messi a accepté le résultat avec dignité et a ouvertement reconnu la supériorité de l'adversaire.

Le joueur de 39 ans n'a pas caché que la défaite était difficile à digérer. Cependant, il a souligné que ses coéquipiers avaient tout donné sur le terrain et que le parcours accompli jusqu'en finale ne devait pas être déprécié.

« Nous avons tout donné sur le terrain »

En évoquant ses émotions après la finale, Messi a déclaré que c'était un moment très triste pour l'Argentine.

« Bien sûr, c'est triste. Mais je sais pertinemment que nous avons tout donné sur le terrain », a-t-il déclaré.

L'Argentine a entamé le tournoi en tant que championne du monde en titre et a atteint une nouvelle fois la finale. Mais la dernière étape pour un deuxième sacre consécutif a échoué.

Messi reconnaît la supériorité de l'Espagne

Le capitaine argentin n'a pas cherché d'excuses pour la défaite et a souligné que l'adversaire avait été meilleur lors de la finale.

« Pour être honnête, l'Espagne a mieux joué que nous dans ce match. Nous avons perdu et nous acceptons ce résultat », a déclaré Messi, cité par ESPN.

Le score est resté nul durant le temps réglementaire. Les équipes ont joué avec prudence, laissant le sort du titre se décider lors des prolongations.

À la 106e minute, Ferran Torres a marqué pour l'Argentine. Ce but unique a offert à l'Espagne la victoire 1-0 et le deuxième titre de champion du monde de son histoire.

« Nous n'oublierons pas le chemin parcouru »

Messi a tenu à préciser que la défaite en finale ne remettait pas en cause le travail accompli tout au long du tournoi et les résultats de l'équipe.

« Mais cela ne signifie pas que nous oublierons le chemin parcouru et le travail effectué. C'est pourquoi je remercie mon peuple, mes coéquipiers et tout le pays. »

Bien que l'Argentine n'ait pas pu soulever le trophée en finale, elle a prouvé une fois de plus qu'elle était l'une des deux meilleures équipes au monde. Messi, en remerciant les fans et ses coéquipiers, a assumé la défaite avec responsabilité.

Messi a terminé le tournoi avec des statistiques élevées

Lionel Messi a été l'un des principaux leaders de l'attaque argentine lors de la Coupe du Monde 2026. Il a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives dans la compétition.

Ainsi, le joueur argentin a été directement impliqué dans 12 buts. Bien qu'il n'ait pas pu faire la différence en finale, sa performance tout au long du tournoi a été cruciale pour que l'Argentine atteigne la médaille d'argent.

L'Argentine repart sans le trophée, mais la tête haute

La Coupe du Monde 2026 a été la première de l'histoire à réunir 48 équipes nationales. Le tournoi a été organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L'Argentine a atteint la finale mais n'a pas pu franchir le dernier obstacle. Après la défaite, Messi a choisi la voie du respect envers l'adversaire et de la gratitude envers son équipe plutôt que celle des excuses.

L'Espagne a soulevé le trophée. L'Argentine a montré, même lors d'une soirée difficile, qu'il est possible d'accepter la défaite avec dignité.