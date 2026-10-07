L'Ouzbékistan progresse d'une place au classement FIFA

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L'Ouzbékistan progresse d'une place au classement FIFA

La FIFA a mis à jour le classement mondial des équipes nationales. Après les matchs internationaux d'automne, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a progressé d'une place, atteignant la 59e position mondiale.

Avec ce résultat, l'Ouzbékistan est la sixième meilleure équipe d'Asie.

Le top 4 mondial reste inchangé. L'Espagne conserve la première place, suivie par l'Argentine, la France et l'Angleterre.

Le Portugal gagne deux places et intègre le top 5. Le Brésil recule d'une place pour se classer 6e. Le Maroc perd également une place et occupe désormais la 7e position.

La Belgique, les Pays-Bas et le Mexique complètent le top 10.

Le top 10 du classement FIFA :

• Espagne
• Argentine
• France
• Angleterre
• Portugal
• Brésil
• Maroc
• Belgique
• Pays-Bas
• Mexique

Parmi les équipes asiatiques, le Japon obtient le meilleur résultat, se classant 17e au niveau mondial.

L'Iran est 23e, l'Australie 26e, la Corée du Sud 32e, l'Arabie saoudite occupe la 55e place. L'Ouzbékistan est 59e.

Le top 10 asiatique :

• Japon, 17e
• Iran, 23e
• Australie, 26e
• Corée du Sud, 32e
Arabie saoudite, 55e
• Ouzbékistan, 59e
• Qatar, 60e
• Irak, 63e
• Émirats arabes unis, 65e
• Jordanie, 72e

Classement FIFAÉquipe Nationale d'OuzbékistanJaponPortugalFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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