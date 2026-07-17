Messi en tête, mais une autre star signe la plus grande progression du classement

Alors que la Coupe du Monde 2026 approche de sa phase décisive, des changements importants ont eu lieu dans le classement des meilleurs joueurs du tournoi. Lionel Messi reste en tête, mais après les demi-finales, c'est l'un des leaders de l'Espagne qui a enregistré la plus forte progression.

Le média The Athletic a publié une mise à jour du classement des joueurs participant à la Coupe du Monde.

Messi conserve la première place

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, est resté à la première place du classement après les demi-finales.

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé a également conservé sa position, terminant deuxième. Le podium est complété par le milieu de terrain espagnol Rodri.

Rodri progresse de 15 places

Le changement le plus important dans le classement mis à jour concerne Rodri.

Le joueur espagnol a grimpé de 15 places par rapport à la liste précédente pour atteindre la troisième position. Ses performances lors des phases décisives du tournoi sont à l'origine de cette progression fulgurante.

De même, les représentants espagnols Pau Cubarsí et Aymeric Laporte ont également gagné trois places chacun.

Les joueurs anglais en baisse au classement

La défaite de l'équipe nationale d'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale a également affecté le classement de ses joueurs.

Jude Bellingham et Harry Kane ont reculé d'une place. Les représentants français Ousmane Dembélé et Michael Olise ont perdu trois places chacun.

Le top 10 des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde

Le classement mis à jour par The Athletic est le suivant :

Lionel Messi — Argentine, conserve sa place ; Kylian Mbappé — France, conserve sa place ; Rodri — Espagne, progresse de 15 places ; Jude Bellingham — Angleterre, recule d'une place ; Harry Kane — Angleterre, recule d'une place ; Erling Haaland — Norvège, recule d'une place ; Aymeric Laporte — Espagne, progresse de 3 places ; Pau Cubarsí — Espagne, progresse de 3 places ; Michael Olise — France, recule de 3 places ; Ousmane Dembélé — France, recule de 3 places.

La finale pourrait modifier le classement

Les derniers matchs du tournoi sont encore à venir. Par conséquent, le classement pourrait encore évoluer après la finale et le match pour la troisième place.

En particulier, les performances de Messi, Mbappé et Rodri lors des matchs décisifs seront cruciales pour déterminer le meilleur joueur du tournoi.