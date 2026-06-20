Arda Guler s'excuse auprès de son peuple : la Turquie quitte prématurément la Coupe du Monde

La jeune étoile de l'équipe nationale de Turquie et milieu de terrain du Real Madrid, Arda Guler, s'est excusé auprès des supporters après la participation ratée à la Coupe du Monde. La défaite 1-0 contre le Paraguay a officiellement mis fin au parcours des Turcs dans le tournoi. Les hommes de Vincenzo Montella n'ont même pas réussi à marquer un seul but lors des deux premiers matchs de la phase de groupes. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'équipe aux « croissant et étoile », qui avait gagné le cœur de beaucoup en atteignant les quarts de finale de l'Euro 2024, s'était rendue à ce Mondial avec de grands espoirs. Cependant, une série de revers inattendus a placé l'équipe dans une situation difficile. D'abord une défaite 2-0 contre l'Australie, puis un match perdu face au Paraguay, éliminant mathématiquement les chances de la Turquie d'accéder aux play-offs.

À l'issue de la rencontre, Arda Guler, 21 ans, n'a pu cacher son émotion. Considéré avec Kenan Yildiz comme le leader de la nouvelle génération du football turc, le joueur a admis dans une interview accordée à TRT Spor que le niveau de l'équipe était bien inférieur aux attentes. Selon lui, les joueurs n'ont pas été à la hauteur du prestige de leurs clubs respectifs.

Anti-record historique et attaques inefficaces

« Nous avons très honte et nous nous excusons auprès de tout notre peuple. Nous jouons dans les plus grands clubs du monde et nous aurions dû le prouver sur le terrain. Nous n'avons pas marqué un seul but en deux matchs. Je ferai tout mon possible pour que les supporters oublient ce tournoi durant ma carrière en équipe nationale », a souligné le membre du Real Madrid.

Les statistiques fournies par Goal.com montrent à quel point les problèmes offensifs de la Turquie sont graves. En deux matchs, les Turcs ont tenté 62 tirs au total, mais aucun n'a abouti à un but. Selon les analyses d'Opta, il s'agit d'un record depuis 1966 dans l'histoire des Coupes du Monde pour le plus grand nombre de tirs sans marquer lors de deux matchs consécutifs.

Lors du match contre le Paraguay, la Turquie a détenu le ballon pendant 78,5 % du temps et a tenté 33 tirs. Malgré cette domination absolue, ils n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Cette inefficacité a été la cause principale de l'élimination précoce de l'équipe.

Bien que la Turquie affronte l'équipe des États-Unis lors de la dernière journée de la phase de groupes, ce match n'aura aucun impact sur le classement. Désormais, l'objectif principal de l'équipe sera de remporter ce dernier match pour restaurer son honneur et se racheter, ne serait-ce qu'un peu, auprès des supporters.