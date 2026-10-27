Lors de la trêve internationale de novembre, conformément au calendrier de la FIFA, l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera un match amical de prestige. Selon l'accord entre les deux parties, cette rencontre phare aura lieu le 12 novembre à Tachkent.

Ce match suscite un grand intérêt dans le milieu sportif des deux pays. L'expert russe renommé Yuri Semin a souligné l'importance stratégique de la rencontre, tandis que l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) a confirmé que tous les principaux légionnaires de l'équipe nationale seraient présents.

« Un match contre un participant à la Coupe du Monde » : l'hommage de Yuri Semin

L'entraîneur légendaire du football russe, Yuri Semin, s'est exprimé sur le choc à Tachkent, qualifiant l'adversaire de l'Ouzbékistan de haut niveau :

Le statut élevé de l'adversaire : « Le match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan revêt une importance particulière, cette équipe a participé à la Coupe du Monde » ;

L'ambiance à Tachkent : « Le plus important est que le match se déroule à Tachkent. Ce sera très intéressant, non seulement pour les fans, mais aussi comme un véritable match à l'extérieur pour notre équipe nationale », a souligné Semin.

Toutes les stars présentes : l'UFA met fin aux doutes sur la composition

Les experts et les fans russes s'intéressaient à la participation des stars ouzbèkes qui ont brillé ou évoluent actuellement dans la Premier League russe. Le chef du département des équipes nationales de l'UFA, Usman Toshev, a clarifié la situation :

L'équipe type sera alignée : « L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera les joueurs russes avec son équipe la plus forte. Soyez-en sûrs, toutes nos stars seront présentes » ;

Noms des stars principales : Selon Usman Toshev, Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Abdukodir Khusanov, Oston Urunov et d'autres leaders clés participeront pleinement.

Histoire des confrontations et état de l'équipe russe

Ce match sera le deuxième de l'histoire entre les deux équipes :

Le match nul de 2022 : Les équipes d'Ouzbékistan et de Russie se sont affrontées pour la première fois en 2022 au stade central Pakhtakor de Tachkent. Ce match dramatique et intense s'est soldé par un score nul (0:0) ;

Le facteur des restrictions internationales : Depuis février 2022, les équipes nationales et les clubs russes sont exclus des compétitions internationales officielles par décision de la FIFA et de l'UEFA ; leur dernière compétition majeure était le Championnat d'Europe 2022 ;

Classement FIFA : Bien qu'elle ne participe pas aux compétitions officielles, l'équipe nationale russe occupe actuellement la 35e place du classement mondial de la FIFA.

Fiche technique du match amical Ouzbékistan - Russie