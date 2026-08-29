Que se passe-t-il à Liverpool ? Encore des points perdus après le drame à Anfield

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Que se passe-t-il à Liverpool ? Encore des points perdus après le drame à Anfield

Article analytique basé sur le match de la 2e journée de Premier League où Liverpool a accueilli Nottingham Forest à Anfield, le drame en 4 buts et les détails du deuxième match consécutif sans victoire pour les Merseysiders :

Un thriller de 4 buts à Anfield : Liverpool perd encore des points et ne connaît toujours pas la victoire !

L'un des matchs les plus centraux et surprenants de la 2e journée de Premier League a eu lieu. Liverpool, l'un des leaders actuels, a accueilli le club de Nottingham Forest dans son stade emblématique, Anfield. La rencontre intense s'est soldée par un match nul spectaculaire de 2-2.

Ainsi, les Merseysiders ont enregistré leur deuxième match nul consécutif lors des deux premières journées de la nouvelle saison de Premier League et n'ont pas encore goûté à la victoire dans la compétition.

Le festival de buts à Anfield : Liverpool a égalisé deux fois

La rencontre a débuté par une pression active et des contre-attaques rapides des visiteurs :

  • 24e minute (0-1) : L'attaquant de Nottingham Forest, Ndoye, a profité d'une erreur de la défense locale pour ouvrir le score ;

  • 60e minute (1-1) : En augmentant la pression en seconde période, Alexander Isak a rétabli l'équilibre pour Liverpool ;

  • 70e minute (1-2) : Dix minutes plus tard, un penalty a été accordé aux visiteurs, et Morgan Gibbs-White a transformé parfaitement le tir au but pour redonner l'avantage à Nottingham ;

  • 82e minute (2-2) : Peu avant la fin du match, Daniel Muñoz a marqué le but décisif, sauvant Liverpool d'une nouvelle défaite difficile.

Feuille de match et compositions d'équipe

Premier League. 2e journée

Liverpool — Nottingham Forest — 2-2

Buts : Ndoye 24 (0-1), Isak 60 (1-1), Gibbs-White 70 s.p. (1-2), Muñoz 82 (2-2).

  • Liverpool : Alisson, Frimpong, Jeke, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Muñoz, Wirtz, Gakpo, Isak ;

  • Nottingham Forest : Sels, Cunha, Milenković, Murillo, Aina, Makeyti, Schlager, Neco Williams, Ndoye, Gibbs-White, Igor Jesus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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