L'équipe du Maroc ne connaît pas la défaite depuis 34 matchs

L'équipe nationale du Maroc poursuit son parcours solide lors de la Coupe du Monde 2026. Le représentant africain s'est non seulement qualifié pour les quarts de finale, mais a également porté sa série d'invincibilité à 34 matchs.

C'est désormais à la France de mettre cette impressionnante série à l'épreuve.

Une victoire convaincante face au Canada

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le Maroc a affronté la sélection nationale du Canada.

La rencontre s'est déroulée sous la domination totale des Africains et s'est conclue par une large victoire 3-0. Ainsi, le Maroc a obtenu son billet pour les quarts de finale du mondial.

34 matchs, 29 victoires

L'équipe nationale du Maroc n'a plus connu la défaite depuis 34 matchs consécutifs.

Durant cette période, l'équipe a :

remporté 29 victoires ;

fait 5 matchs nuls ;

n'enregistré aucune défaite officielle.

Ce résultat a fait du Maroc l'une des sélections les plus régulières au monde actuellement.

Quand a eu lieu la dernière défaite ?

La dernière défaite du Maroc a été enregistrée lors d'un match contre le Kenya à l'été 2025. À l'époque, les Africains avaient laissé passer l'occasion sur le score de 0-1.

De plus, l'équipe avait perdu contre le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en hiver. Cependant, une défaite technique ayant ensuite été infligée au Sénégal, ce résultat n'a pas affecté la série d'invincibilité officielle du Maroc.

Place à la France

Le Maroc affrontera l'équipe nationale de France en quart de finale de la Coupe du Monde.

D'un côté, un Maroc invaincu depuis 34 matchs ; de l'autre, une France menée par Kylian Mbappé. En bref, ce match a tout — statistiques et stars — place désormais au terrain.