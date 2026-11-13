Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abbosbek Fayzullayev a parlé ouvertement de sa carrière, de son ancien club le CSKA et de ses supporters, ainsi que de la Süper Lig turque.Lors de rencontres organisées à Moscou, notre compatriote a retrouvé ses anciens coéquipiers et a évoqué avec émotion sa période en Russie.

« Je regarde tous les matchs du CSKA »

Ayant défendu les couleurs du CSKA Moscou entre 2023 et 2025, remportant avec eux la Coupe de Russie et la Supercoupe, Abbosbek Fayzullayev évolue désormais sous les couleurs du club stambouliote « Başakşehir » Néanmoins, il n'a pas caché qu'il continue de suivre les matchs des « Arméistes » et leur souhaite de remporter le titre.

« Je remercie les supporters du CSKA pour le temps que j'ai passé là-bas. Je regarde toujours tous leurs matchs et je les soutiens. J'espère qu'ils seront champions cette saison. Ils en sont capables », a déclaré Abbosbek Fayzullayev.

La carrière et les confidences d'Abbosbek Fayzullayev Informations et détails Club actuel « Istanbul Başakşehir » (Turquie, deuxième saison) Succès au CSKA Vainqueur de la Coupe de Russie et de la Supercoupe du pays (2023–2025) L'avis d'un ancien coéquipier Ivan Oblyakov a déclaré qu'Abbosbek regrettait l'ambiance et les échanges au sein du CSKA Le joueur évalué Aleksey Batrakov (« Galatasaray ») — haut niveau et buts

À propos du jeu d'Aleksey Batrakov à « Galatasaray »

Notre compatriote a également fait l'éloge des performances du talentueux Aleksey Batrakov, qui a très bien débuté sa carrière au sein du leader du championnat turc, « Galatasaray ».