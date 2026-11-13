Abbosbek Fayzullayev adresse des vœux chaleureux à son ancien club et à ses supporters
Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abbosbek Fayzullayev a parlé ouvertement de sa carrière, de son ancien club le CSKA et de ses supporters, ainsi que de la Süper Lig turque.Lors de rencontres organisées à Moscou, notre compatriote a retrouvé ses anciens coéquipiers et a évoqué avec émotion sa période en Russie.
« Je regarde tous les matchs du CSKA »
Ayant défendu les couleurs du CSKA Moscou entre 2023 et 2025, remportant avec eux la Coupe de Russie et la Supercoupe, Abbosbek Fayzullayev évolue désormais sous les couleurs du club stambouliote « Başakşehir » Néanmoins, il n'a pas caché qu'il continue de suivre les matchs des « Arméistes » et leur souhaite de remporter le titre.
« Je remercie les supporters du CSKA pour le temps que j'ai passé là-bas. Je regarde toujours tous leurs matchs et je les soutiens. J'espère qu'ils seront champions cette saison. Ils en sont capables », a déclaré Abbosbek Fayzullayev.
La carrière et les confidences d'Abbosbek Fayzullayev
Informations et détails
Club actuel
« Istanbul Başakşehir » (Turquie, deuxième saison)
Succès au CSKA
Vainqueur de la Coupe de Russie et de la Supercoupe du pays (2023–2025)
L'avis d'un ancien coéquipier
Ivan Oblyakov a déclaré qu'Abbosbek regrettait l'ambiance et les échanges au sein du CSKA
Le joueur évalué
Aleksey Batrakov (« Galatasaray ») — haut niveau et buts
À propos du jeu d'Aleksey Batrakov à « Galatasaray »
Notre compatriote a également fait l'éloge des performances du talentueux Aleksey Batrakov, qui a très bien débuté sa carrière au sein du leader du championnat turc, « Galatasaray ».
« Le niveau de Batrakov est très élevé. Il le prouve à "Galatasaray". C'est un plaisir de le regarder. C'est aussi gratifiant de le voir marquer des buts », a ajouté le joueur ouzbek.
Les souvenirs chaleureux d'Ivan Oblyakov
Le milieu de terrain du CSKA Moscou et de l'équipe nationale de Russie Ivan Oblyakov a également souligné lors d'un entretien avec des journalistes qu'il était très heureux de ses retrouvailles avec Abbosbek Fayzullayev :
« Nous avons eu une conversation sincère avec Abbos avant le match, nous sommes toujours heureux de le voir. Il est en bonne forme physique. Il dit qu'il suit le CSKA et qu'il regrette l'ambiance et les échanges au sein de l'équipe. Nous lui avons demandé comment il se sentait en Turquie, il a répondu que tout allait très bien », a déclaré Oblyakov.
Selon vous, dans quelle mesure l'expérience d'Abbosbek Fayzullayev dans les championnats européen et turc l'aidera-t-elle à atteindre de nouveaux sommets dans sa future carrière de footballeur ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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