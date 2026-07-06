De la Fuente : « Ce serait mieux si Ronaldo ne jouait pas »

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De la Fuente : « Ce serait mieux si Ronaldo ne jouait pas »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, s'est exprimé sur Cristiano Ronaldo avant le choc décisif contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le technicien espagnol a salué le caractère et le professionnalisme de l'attaquant de 41 ans. Il a toutefois souligné que si Ronaldo est sur le terrain, la défense espagnole ne devra pas perdre sa concentration une seule seconde.

« Je n'ai jamais caché mon respect pour lui »

De la Fuente a particulièrement reconnu la capacité de Ronaldo à se fixer des objectifs ambitieux et à maintenir un niveau d'élite au fil des années.

« Je n'ai jamais caché mon respect pour Ronaldo. J'admire son caractère, sa capacité à viser haut et sa volonté constante de travailler sur lui-même », a déclaré le sélectionneur espagnol.

Ronaldo veut toujours de nouveaux succès

Selon le sélectionneur espagnol, malgré l'immense héritage laissé par la star portugaise dans le football, il ne se contente pas de ses acquis.

« Cristiano ne se satisfait pas de son immense héritage. Il veut accomplir encore plus », a ajouté de la Fuente.

Un instant peut décider du sort du match

L'entraîneur a souligné qu'il est extrêmement dangereux de laisser Ronaldo sans surveillance près de la surface de réparation.

« Il ne faut pas le perdre de vue une seule seconde sur le terrain. Un moment d'inattention dans la zone dangereuse peut décider du sort du match », a-t-il déclaré.

« Je préférerais qu'il ne joue pas »

De la Fuente a admis, entre humour et sérieux, que l'absence du leader adverse serait un avantage pour l'Espagne.

« Pour être honnête, je préférerais qu'il ne joue pas. Mais je pense qu'il sera sur le terrain », a confié le coach espagnol.

Ronaldo a marqué trois buts au Mondial

Cristiano Ronaldo a disputé quatre rencontres lors de la Coupe du Monde 2026 jusqu'à présent, inscrivant trois buts.

Il sera désormais l'une des armes principales du Portugal lors du derby ibérique contre l'Espagne. D'un côté, le milieu de terrain solide vanté par de la Fuente, et de l'autre, un Ronaldo capable de changer le cours du match en un instant. Le terrain ne sera pas de tout repos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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